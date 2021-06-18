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‏استشاري جراحة العظام: إصابة "تمبكتي" نادرة الحدوث ومن أخطر إصابات الملاعب

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‏استشاري جراحة العظام: إصابة "تمبكتي" نادرة الحدوث ومن أخطر إصابات الملاعب ‏استشاري جراحة العظام: إصابة "تمبكتي" نادرة الحدوث ومن أخطر إصابات الملاعب
أشاد بسرعة وحرفية التدخل الطبي في إسعافه

‏استشاري جراحة العظام: إصابة

‏وصف الدكتور سالم الزهراني، استشاري جراحة العظام وإصابات الملاعب والطب الرياضي إصابة حسان تمبكتي، بأنها من أخطر إصابات الملاعب وهي نادرة الحدوث، مستدركاً بأنه لو حصلت دون سرعة إسعاف وإنقاذ فقد تؤدي إلى الوفاة لا سمح الله.

وكشف سالم الزهراني لقناة "

" تفاصيل إصابة "تمبكتي" قائلاً: "التحم بقوة مع زميله العويس، وفقد الوعي أثناء ارتقائه لصد الكرة، وسقط على رأسه، وحصلت له إصابة بالرقبة في فقرات العنق، وكأنه شخص سقط في المسبح".

وأشاد الزهراني بحرفية ومهنية وكفاءة تعامل الأطباء في الملعب مع إصابة اللاعب بإعادة النفس والمؤشرات الحيوية مرة أخرى، مضيفاً أن "هذه اللحظات والثواني هي أخطر شيء لأنه لو لم تكن هناك حرفية كبيرة وحذر شديد في مباشرة الإصابة، ولدى اللاعب كسر في العنق قد يؤدي ذلك إلى إصابته بشلل رباعي لا سمح الله".

وشدد على ضرورة مراقبة حالة اللاعب على مدار الساعة.

وكان حسان تمبكتي قد تعرض لإصابة خطيرة خلال مشاركته، الثلاثاء الماضي، مع السعودي في مباراته أمام أوزبكستان، بعد التحامه القوي مع حارس المرمى محمد العويس. (لمشاهدة الفيديو:

)المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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