المقابلة بداية من الغد .. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات

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تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات وللعديد من التخصصات في القاهرة وجميع محافظات مصر والتي نشرت عبر المواقع الرسمية للهيئات أو المؤسسات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك في القطاع العام والخاص أو ضمن مبادرة طوّر وغيّر التابعة لوزارة الشباب والرياضة علمًا بأن هناك مقابلات يتم التقديم لها اليوم والذهاب مباشرة بداية من الغد وفقا لموعد المقابلة المحدد مسبقا لكل وظيفة.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل شركة في الشروط والتفاصيل ورابط التقديم أدناه:

- شركة الفرجاني ماركت حدائق الزيتون تعلن عن رغبتها في ضم كوادر شابه في الوظائف:

الآتية:

1- مدير فرع.

2- مدير اقسام ( خبره سابقة بنفس المجال)

3- مشرفين اقسام ( خبره سابقة بنفس المجال )

4- كاشير

5- منسق ممرات .

6- منسق تجميل .

7- منسق منزلية .

8- منسق مخزن

9- مشرف بقالة

10- بائع بقالة

11- مشرف لحوم

12- بائع لحوم (برازيلي)

13- بائع عطاره

14- موظف FMC

15- متلقي طلبات/ محضر طلبات

16- سائق بفسبا خاصة

17- موظف أمن

18- مراقب كاميرات

19- موظف خدمات .

20- خلف كاشير

21- فني تبريد وتكييف

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مزايا الشركة

*مرتبات مجزيه *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي*فرص للترقي *

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

ثم الذهاب مباشرادون انتظار رد في الميعاد والمكان التاليين:

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الميعاد :-

- يوم السبت 19 يونيو 2021على العنوان التالي:

عنوان الفرع 40 شارع الزيتون محطة مترو حدائق الزيتون امام شركة المياه

التوقيت :- من الساعة 11 ص إلى 4 عصرا

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للاستفسار:-

01211133942/ 01066860616/ 01208366630 / 01033334749

واتس اب 01222777251

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2 - فاين القابضة تطلب للتعيين:

1- فني صيانة كهربائية

(6 أكتوبر- المنطقة الصناعية الرابعة)

خبرة من 5 سنين في نفس المجال- دبلوم أو معهد صنايع – التعامل مع الأعطال الكبيرة – Basic PLC – Classic Control

2- سائقين رخصة مهنية

(مسترد قليوبية)

مؤهل متوسط أو عالي – رخصة درجة ثانية وأولى

المميزات والحقوق المشتركة

المرتب للفني يبدا من 8000 إلى 9000 حسب الخبرة

والسائق 3000 إلى 5000 حسب الخبرة

- 8 ساعات عمل

- توفير المواصلات للقاهرة والجيزة، تأمين صحي للأسرة، تأمين اجتماعي، اشتراك في الجيم.

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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3 - مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بمحافظة دمياط (مدينة دمياط) تعلن عن يوم توظيفي بمقر الشركة وذلك يوم 22/ 6/ 2021 حيث تسعى الشركة لتوظيف 25 فتاة (منسقة ميدانية) بمقر الفرع بمدينة دمياط.

1- منسقة ميدانية

- القدرة على العمل الميداني.

- مؤهل عالي – فوق متوسط – متوسط.

مميزات وظيفية تتمثل في:

- بداية التعيين 2000 جنيه.

- حوافز.

- متغير.

- تأمين صحي عام وخاص.

- تأمينات اجتماعية.

- فرص للترقي.

- وثيقة تأمين على الحياة.

- اجازة الجمعة والسبت.

مكان العمل: مؤسسة التضامن للتمويل الاصغر – دمياط – فرع دمياط

شارع الكوبري العلوي أمام نزلة الكوبري – برج الهدى.

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب في الميعاد والمكان المحددين:

لينك الاستمارة للتسجيل: اضغط هنا

يرجى الذهاب على العنوان التالي:

مؤسسة التضامن للتمويل الاصغر – دمياط – فرع دمياط

السنانية- طلعت الكوبري العلوي امام صيدلية أم المؤمنين. يوم 22 / 6 / 2021 في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة عضرا بمقر الشركة.

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4 - فرصة مختلفة لكل الشباب من مختلف محافظات مصر ومن الجنسين للطلاب والخريجين والباحثين عن عمل شغل أونلاين طلبة خريجين مع فرصة كبيرة للتوظيف بعد التدريب

شركة انفينكس للموبايلات والتكنولوجي تطلب للتعيين:

الشغل هيكون أونلاين * online sales *

والشغل هيكون من البيت مقابل عمولة

- العدد المطلوب 2000 شاب وفتاة

- عمولات مجزية

- للتقديم على الرابط التالى: اضغط هنا

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5 - مدرسة هارفست لتعليم اللغات تطلب للتعين:

- مبيعات خارجية

بيع الدبلومات الخاصة بهارفست للطلبة في الجامعات والايفنتات

مكان العمل: مدينة نصر – التجمع – المعادي – شبرا – الدقي – الهرم- زايد

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين (طلبة لوظيفة المبيعات)

- خبرة أو بدون

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 27 سنة

الحقوق والمميزات:

- المرتبات من 2000 إلى 2400 حسب الخبرة + كوميشين يومي وشهري + اداء

- 8 ساعات عمل

- مميزات أخرى

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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6 - شركة توصيل تقارير طبية وعينات (ابلكيشين) يطلب للتعين:

وظائف_طلبة_خريجين

- مندوب توصيل

(يشترط وجود موتوسيكل أو سيارة)

مكان العمل الرئيسي: الشيخ زايد

الشروط:

- مؤهل عالي أو متوسط أو طلبة

- يمتلك دراجة نارية أو سيارة

الحقوق والمميزات:

- المرتب الاساسي 3000 ج + 90 قرش على كل كيلو متر

- يوم اجازة

- العمل من 9 ص إلى 4 ع أو من 4 إلى 12 م

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للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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7 - شركة عالمية للأجهزة المنزلية تطلب للتعيين:

شغل طلبة

- بروموتر (مبيعات داخل الفرع)

مكان العمل: مدينتي- اكتوبر- الشيخ زايد – الهرم- الزيتون- زقازيق- اسكندرية – المنصورة – قنا- سوهاج

الشروط:

- مؤهلات عليا وفوق متوسط وطلبة

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 35 سنة

الحقوق والمميزات:

- المرتب 2000 + عمولة كبيرة

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

للتقدم للوظيفة يرجى إرسال السيرة الذاتية على:

Cv@tawarwghayar.com

Subject: (Promoter + 410) مع ارفاق صورة حديثة

=============



8 - شركة_الفرجاني في اكتوبر تعلن عن رغبتها في ضم كوادر شابه في الوظائف

الاتيه :-

1- مدير فرع ( خبره سابقه بنفس المجال) .

2- مدير قسم الأغذية الطازجة(خبره سابقة بنفس المجال) .

3- مدير قسم الأغذية الجافة (خبره سابقة بنفس المجال) .

4- مشرف كاشير (خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

5- كاشير

6- مشرف قسم الاغذية الجافة (خبره سابقة بنفس المجال)

7- منسق ممرات .

8- مشرف قسم التجميل ( خبره سابقه بنفس المجال) .

9- منسق تجميل .

10- مشرف قسم المنزلية ( خبره سابقه بنفس المجال)

11- منسق منزلية .

12- منسق مخزن

13- مشرف بقالة (خبره سابقة بنفس المجال)

14- بائع بقالة

15- مشرف لحوم (خبره سابقة بنفس المجال)

16- بائع لحوم (بلدي-برازيلي)

17- بائع عطاره

18- محاسب فرع

19- موظف FMC

20- مشرف دليفري (خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

21- موظف خدمة توصيل

22- سائق بفسبا خاصة

23- موظف أمن

24- مراقب كاميرات

25- موظف خدمات .

26- خلف كاشير

27- فني تبريد وتكييف

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مزايا الشركة

مرتبات مجزيه *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعيفرص للترقي *

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة: اضغط هنا

والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد المحددين:

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المكان :- المحور المركزي- جلوري مول بعد النجده- سوبر ماركت الفرجاني

الميعاد:- يوم الاثنين 28 يونيو 2021

التوقيت :- من الساعة 11 ص إلى 4 عصرا

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9- شركة توصيل تقارير طبية وعينات (أبلكيشين) يطلب للتعين:

- مندوب توصيل

(يشترط وجود موتوسيكل أو سيارة)

مكان العمل الرئيسي: الشيخ زايد

الشروط:

- مؤهل عالي أو متوسط أو طلبة

- يمتلك دراجة نارية أو سيارة

الحقوق والمميزات:

- المرتب الاساسي 3000 ج + 90 قرش على كل كيلو متر

- يوم اجازة

- العمل من 9 ص إلى 4 ع أو من 4 إلى 12 م

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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10- مطلوب بسلسلة مطاعم بازوكا الوظيفة التالية:

عضو فرق مطعم Crew Member

مكان العمل: فيصل- الهرم – الشيخ زايد

الشــــــــــــروط:-

- مؤهل عالي وفوق متوسط ومتوسط.

- يفضل خبرة لا تقل عن 6 شهور في مجال مطاعم الفاست فود

- حد اقصى للسن 25 سنة

الحقوق والمميزات:

مرتبات 3000

- يوجد حوافز شهرية- تأمينات اجتماعية- تأمين طبي

- 9 ساعات عمل

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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11 - تو اس 2S Home wear لتصنيع وبيع الملابس الجاهزة (الملابس المنزلية) تطلب للتعيين

1- مبيعات بالفرع

فروع الشركة (مدينة نصر ومصر الجديدة والعبور والرحاب ومدينتي)

2- محضر طلبات (استلام وتنسيق المنتجات وتحضير الاوردرات)

مقر الشركة الرئيسي بالتجمع الخامس

3- مسؤول مشتريات وانتاج (خبرة في تصنيع الملابس الجاهزة)

القيام بعمليات الشراء

البحث عن واختيار افضل الموردين والمتابعة معهم

البحث عن افضل الاسعار وافضل جودة، وزيادة عدد الموردين

العمل بمقر الشركة الرئيسي بالتجمع الخامس، والتنقلات للموردين (مثل مناطق الازهر ووسط البلد وجسر السويس) بالإضافة إلى مصانع الملابس.

الشروط المشتركة:

- مؤهلات متوسط أو عالي خريجين

- خبرة من سنة إلى 3 سنوات بالنسبة لوظيفة المبيعات والمشتريات في مجال الملابس

- حد اقصى للسن 35 سنة

- ذكور واناث لوظيفة المبيعات

الحقوق المشتركة:

- المرتب: مبعات من 2300 ويزيد حسب الخبرة + العمولة

محضر طلبات 2800 + 300 بدل مواصلات

المشتريات من 4000 إلى 5000

- تأمينات

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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12 - شركة الوادى فود المشهورة للدواجن تطلب للانضمام لها:

فرصة_للمغتربين- شغل_بدون_خبرة

- عمال دواجن (100 عامل)

العمل والسكن من المزرعة ويتم توفيره بمعرفة لشركة

مكان العمل: القاهره، طريق مصر إسكندرية صحراوى الكيلو 49

الشروط:

*ذكور فقط وموقف من التجنيد محدد

- مؤهل أو بدون

- حد اقصى للسن 38 سنة

الحقوق والمميزات:

- المرتب: 2150 اول ثلاث شهور عمل ثم 2750 + شهرين مكافأة كل نهاية عام

- العمل 8 ساعات إلى 10 ساعات بهم فترتين للراحة

- 6 ايام اجازة بالشهر أو 3 ايام اجازة كل 12 يوم

- توفر الشركة سكن للعاملين وايضا وجبات يوميا

- توفر الشركة مواصلات لنقط قريبة عند النزول أو الرجوع من الاجازات

- تأمين طبي واجتماعي

للتقديم: يرجي تسجيل البيانات على الرابط التالى وسيتم التواصل معكم: اضغط هنا

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13 - شركة الشروق للتعئبة والتجارة والصناعة شغل_بالقاهرة- عن احتياجها للوظائف التالية:

1- عامل انتاج غذائي

في قسم انتاج وتعبئة الشيكولاته والحلويات يقوم بالتعبئة

2- مشرف انتاج وجودة غذائي

يقوم بمتابعة فريق الانتاج والتعبئه

مكان العمل: المنطقة الحرة بمدينة نصر

الشروط المشتركة للوظيفتين:

- مؤهل متوسط ومؤهل عالي لوظيفة المشرف

- خبرة من سنتين في نفس الوظيفة

- ذكور فقط

- حد اقصى للسن 30 سنة

الحقوق والمميزات المشتركة:

- المرتبات: عامل الانتاج: 2000 ج + حوافز

المشرف: يبدأ من 3000 ويزيد حسب الخبرة + حوفز

- الشركة توفر مواصلات (خط شبرا – خط امبابة – خط الجيزة)

- تأمينات اجتماعية وطبية

للانضمام لفريق عمل الشركة يرجى ملء الاستمارة التالية وسيتم الاتصال بك: اضغط هنا

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14 - شركة جروب سب- تيفال زهران- شركة فرنسية عالمية للاجهزة المنزلية تطلب للتعين:

- بروموتر (مبيعات داخل الفرع)

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مكان العمل: فرع الرحاب- فرع دمنهور- كفر الشيخ- دمياط

--------

الشروط:

- مؤهلات عليا وفوق متوسط

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 35 سنة

-------

الحقوق والمميزات:

- المرتب 2000 + عمولة كبيرة

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

-------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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15 - اتش ام اتش للتجارة الحديثة والاعمال- مارت فيل-ميجا ماركت- تطلب للتعين:

1- محضرين طلبات/متلقيين طلبات

2- منسقيين ممرات

3- كاشير

-----

مكان العمل: التجمع الخامس

-----

الشروط المشتركة:

- مؤهلات متوسطة وعليا

- ذكور واناث

- خبرة في وظيفة الكاشير 6 شهور

- حد اقصى للسن 37 سنة

---------

الحقوق:

- مرتبات2300 (متلقى طلبات) – 2500 (منسق والكاشير)

- 9 ساعات عمل

- توفر الشركة مواصلات

توفر الشركة وجبات

/تامين اجتماعى/زيادات سنوية.

------

يرجى ملأ الاستمارة التالية للتقديم: اضغط هنا

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16 - شغل اشرز بالساحل الشمالي والسخنة بمرتب ٤٠٠٠ ج + البونص

شركة جلاتو اون ويلز للمنتجات الغذائية تطلب للتعين:

- اشرز ومبيعات (عرض وبيع المنتج بالساحل الشمالي والسخنة)

---------

الشروط:

- مؤهل عالي خريج

- ذكور

- حد اقصى 28 سنة

---------

الحقوق والمميزات:

- المرتب 4000 ج

- توفير سكن بالساحل أو السخنة

- بونص على الاداء والبيع

----------

للتقدم للوظيفة يرجى التسجيل على اللينك التالي وسوف يتم الاتصال بك: اضغط هنا

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17 - شركة اكسيد كول سنتر تطلب للتعين:

1- خدمة عملاء كول سنتر

2- دعم فني

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- خبرة أو معرفة فقط بال CCNA أو ال +N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني

----

مكان العمل: المعادي – مدينة نصر – المهندسين – الدقي (القاهرة)

------------

شروط المشتركة:

- متخرجين مؤهل عالي فقط.

- السن ٣٢ حد اقصي.

- مستوى اللغه يبدأ من جيد

- ذكور وناث

- خبرة أو معرفة فقط بال CCNA أو ال +N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني

- موقف الذكور من التجنيد واضح (تمت-تأجيل-اعفاء)

--------------

الحقوق والمميزات:

- المرتب لخدمة العملاء: من 2400 إلى 4500 حسب اللغة

الدعم الفني: 4500 إلى 6000 حسب الخبرة واللغة

- يومين اجازة اسبوعيا متغيرين

- 8 ساعات عمل

- تأمين طبي واجتماعي

- ارباح سنوية وفرص للترقي

------------------

للتقدم لأي وظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية وسوف يتم الاتصال بك: اضغط هنا

==========

18 - شركة بيوجروب لأدوية التجميل العلاجية تطلب للتعين:

- مبيعات بفروع الصيدليات

-----

مكان العمل: اقرب فرع بالقاهرة والجيزة

-----

الشروط:

- خريجين مؤهل عالي

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 28 سنة

---------

الحقوق:

- مرتبات مجزية

- 9 ساعات عمل

- حوافز وعمولات تأمين صحى وإجتماعى.

------

يرجى ملأ الاستمارة التالية للتقديم: اضغط هنا

============

19- تعلن شركة كبرى مشهورة في مجال الاجهزة الكهربائية والالكترونية عن 9 وظائف متنوعة باكثر من 200 فرصة

عمل

-

1.فنى صيانة اجهزة منزلية

القاهرة والجيزة

دبلوم صناعى ومعهد فنى صناعى

---

2.فنى صيانة تكييف ( رئيس طقم )

الشرقية – الدقهلية – الجيزة – بحيرة – كفر الشيخ

دبلوم صناعى ومعهد فنى صناعى

-

3.امين مخزن

القاهرة والجيزة

مؤهل متوسط

-

4.كاشير

القاهرة والجيزة

مؤهل متوسط

-

5.عامل مخزن

القاهرة والجيزة

ابتدائى واعدادى ومحو امية

-

6.فنى تركيب شاشات

القاهرة والجيزة

دبلوم صناعى – معهد فنى صناعى

-

7.مندوب تسليم

القاهرة والجيزة

دبلوم

-

8.عارض بضائع Promoter

القاهرة والجيزة

مؤهل عالى

---

شروط مشتركة

 يشترط خبرة في الوظائف الفنية

 يشترط المؤهلات المطلوبة المكتوبة تحت الوظيفة

 يشترط السكن بنفس المحافظة المكتوبة تحت كل وظيفة

 السن من 18 إلى 35 عام – ذكور فقط

 اللياقة الصحية والبدنية

---

مميزات وحقوق العمل :

بدل وجبة – خطوط انتقال – ارباح سنوية

تدريب وتطوير وتعليم – تامينات اجتماعية وصحية

مرتبات جيدة

---

للتقدم للوظائف يرجى ملء الرابط التالى: اضغط هنا

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20 - شركة مطبعة المهندس تطلب للتعين:

- عامل انتاج

استلام الخامات والمدخلات المستخدمة خلال الوردية. القيام بعملية إخلاء الخط

العدد المطلوب 60 شاب .

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مكان العمل: القطعة 152-منطقة ب3- العاشر من رمضان

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الشروط:

- بدون مؤهل مع اجادة القراءة والكتابة- محو امية- دبلوم- معهد فوق متوسط

- ذكور فقط

- حد اقصى للسن 32 سنة

--------

الحقوق والمميزات:

- المرتب 3200

- توفر الشركة مواصلات

- توفر الشركة وجبة

12 ساعة عمل ويوجد راحة

تامين طبى واجتماعى

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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21 - شركة الوادى فوود المشهورة للدواجن تطلب للانضمام لها:

- عمال دواجن (100 عامل)

توفر الشركة 3 وجبات وسكن وملابس عمل

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مكان العمل: القاهره، طريق مصر اسكندرية صحراوى الكيلو 49

يوجد انتقالات لاقرب نقطة عند الذهاب والعودة بالعمل

------------

الشروط:

*ذكور فقط وموقف من التجنيد محدد

- مؤهل أو بدون

السن:- 18 إلى 38 سنة

--------

الحقوق والمميزات:

- المرتب: 2150 اول ثلاث شهور عمل ثم 2750 + شهرين مكافأة كل نهاية عام

- العمل 8 ساعات إلى 10 ساعات بهم فترتين للراحة

- 6 ايام اجازة بالشهر أو 3 ايام اجازة كل 12 يوم

- توفر الشركة سكن للعاملين وايضا وجبات يوميا

- توفر الشركة مواصلات لنقط قريبة عند النزول أو الرجوع من الاجازات

- تأمين طبي واجتماعي- وجبات – ملابس – سكن جيد

--------------

:للتقديم: يرجي تسجيل البيانات على الرابط التالى اضغط هنا وسيتم التواصل معكم

==========

22 - تعلن شركة الشروق للتعئبة والتجارة والصناعة عن احتياجها للوظائف التالية:

-

1- عامل انتاج غذائي

في قسم انتاج وتعبئة الشيكولاته والحلويات يقوم بالتعبئة

العدد المطلوب 30 من الذكور والاناث

-

2- مشرف انتاج وجودة غذائي

يقوم بمتابعة فريق الانتاج والتعبئه

------

مكان العمل: المنطقة الحرة بمدينة نصر

------

الشروط المشتركة للوظيفتين:

- مؤهل متوسط ومؤهل عالي لوظيفة المشرف

- خبرة من سنتين في نفس الوظيفة

- ذكور فقط

- حد اقصى للسن 30 سنة

-----------

الحقوق والمميزات المشتركة:

- المرتبات: عامل الانتاج: 2000 ج + حوافز

المشرف: يبدأ من 3000 ويزيد حسب الخبرة + حوفز

- الشركة توفر مواصلات (خط شبرا – خط امبابة – خط الجيزة)

- تامينات اجتماعية وطبية وحوافز وتدريب ومكان عمل لائق

----------------

للأنضمام لفريق عمل الشركة يرجى ملأ الاستمارة التالية اضغط هنا وسنقوم بالاتصال بك:

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23 - فرصة جيدة لشباب الشرقية والقليوبية والعاشر

يعلن مصنع ايجيبت تيلورينج للملابس الجاهزة عن احتياجها

-

1. عمال انتاج

2. عمال مخازن

3. مراقب جودة

لايشترط خبرة أو مؤهل في الوظائف السابقة

ذكور واناث

-------

مزايا الشركة :

1. وسيلة انتقال ذهاب وعوة من والى الشركة يوميا

2. رواتب مجزية – حوافز انتاج – حوافز انتظام

3. تامين صحى – تامين اجتماعى – تامين على الحياة

4. يوجد سكن لللمغتربين

5. دار حضانة للامهات

6. تدريب على صناعة الملابس الجاهزة

7. هدايا في الاعياد والمناسبات

-----

للتقدم للوظيفة يرجى التقدم على الرابط التالى اضغط هنا

----------------------

لاى استفسار

- 01066680563- 01001600219-

=======



24 - شركة الشايع (براند H&M – American Eagle – ستاربكس) تطلب للتعين بمخازنها:

-

- موظفين مخازن

-

اماكن العمل: العاشر من رمضان

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الوصف الوظيف:

موظف المخزن مسؤول عن تحديد اماكن البضائع بأستخدام الماسح الضوئي – تعليق الملابس في اماكنها – وضع ملصقات

الاسعار على الملابس – تحضير المنتجات للتسليم إلى السائقين

------

مميزات وحقوق الوظيفة :

- مرتب: 2650 ج

• تأمينات صحية

• تأمينات اجتماعية

وجبة عند العمل 4 ساعات وقت اضافي

يوجد خطوط مواصلات تبدأ من اوا نزلة شبرا الزراعي وتشمل مسطرد – المرج – مدينة السلام – مدينة العبور – مدينة

الشروق – العاشر من رمضان

يوجد خط لمدينة بلبيس

---------

متطلبات الوظيفة:

• مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط

• قراءة مبدئيا للغة الانجليزية

• موقف محدد التجنيد – حد اقصى للسن 30 عام

- يشترط على المتقدم ان يكون من سكان المناطق التالية (العاشر من رمضان- شبرا الخيمة- المرج- السلام- بلبيس -

مسطرد- العبور- الشروق- مدينة بدر)

---------

للتقديم يرجى التسجيل من خلال الرابط التالى اضغط هنا

والحضور مباشرة على العنوان التالى

الرابط:

--

العنوان:

داخل مجمع التجمعات الصناعية – مخازن شركة الشايع بجوار مخازن شركة سوق- LG العاشر من رمضان – بجوار

مصنع

طريقة الوصول: من موقف العاشر تركب عربية العاشر من رمضان، هتنزل عن مصنع LG عند يافطة man track وتسال

عن التجمعات الصناعية ومخازن الشايع

يوم السبت 26 يونيو 2021 من الساعة 10ص إلى الساعة 4 عصرا

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لاي استفسار اتصل على:

01210094050

0109919260

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