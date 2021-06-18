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حسين الجسمي يطرح كليب «فوق» ()

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حسين الجسمي يطرح كليب «فوق» (فيديو) حسين الجسمي يطرح كليب «فوق» ()

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طرح المطرب حسين الجسمي ، أغنية جديدة برؤيته الموسيقية وألحانه، حملت عنوان «فوق»، قام بعملية التوزيع والمكس والماستر الفنان حسام كامل، من كلمات أحمد الصانع، يقول فيها:
أنا اللي فوق
وعندي احساس ما يخطي، مهما كنت عاجبني، عندي ذوق.. وعندك ذوق
حاول تبعِد وتبطي، لأنّك ما تناسبني، وخَل الشوق ..وقول إن الخطا فيني، لأنّـي فوق..

وقد لحن الجسمي أغنية «فوق» بأسلوب حديث ومتطوّر على مقام «الكورد»، برؤيته الموسيقية المدروسة في المقدمة والتوزيع المتجدد، مبرزاً حرفية عالية في استخدام الصوت وقوّته، وهو ما يظهره في كل لحن جديد يقدمه، واضعاً بصمة مميّزة تؤكد نضوج موهبته وشغفه للموسيقى بأسلوب ومنظور خاص به لا يشبه أحد.

وطرحت الأغنية بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube من خلال خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر الموسيقية الإلكترونية المختلفة.

المصرى اليوم

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