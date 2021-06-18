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علي مبخوت: اللعب لـ "الاتحاد" شرف كبير.. و"الجزيرة" صاحب القرار

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علي مبخوت: اللعب لـ "الاتحاد" شرف كبير.. و"الجزيرة" صاحب القرار علي مبخوت: اللعب لـ "الاتحاد" شرف كبير.. و"الجزيرة" صاحب القرار
بعد ارتباط اسمه بالنادي

علي مبخوت: اللعب لـ

أبدى اللاعب الإماراتي علي مبخوت، لاعب نادي الجزيرة ترحيبه باللعب لنادي الاتحاد الموسم المقبل عقب أنباء ربطته بالعميد.

وقال مبخوت في تصريحات: "الاتحاد نادٍ كبير، ولي الشرف إن ألعب لصالحه".

وأضاف "لي شرف اللعب للاتحاد، ولكن الكلمة الأخيرة لدى إدارة نادي الجزيرة".

وشارك اللاعب في 26 مباراة مع فريقه بدوري الخليج العربي، مسجلاً 25 هدفاً، وتمكن من صناعة 10 أهداف أخرى.

وكانت أنباء قد ربطته باللعب الموسم المقبل لصالح الاتحاد ليكون بديلاً للصربي بريغوفيتش الذي اقترب من الانضمام للنجم الأحمر في بلاده.

الاتحاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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