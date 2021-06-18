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توج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك بلقب كأس مصر بعد الفوز على الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في نهائي البطولة.

قدم رجال الزمالك مباراة قوية واستطاع الفريق أن يحسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-23، قبل أن يواصل الفريق تألقه وينهي الشوط الثاني بنتيجة 25-18، واستطاع فريق الأهلي أن يحسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25-22، وتفوق الأهلي في الشوط الرابع بنتيجة 27-25، وشهد الشوط الخامس صحوة لاعبي الزمالك وحسم الفريق الشوط لصالحه بنتيجة 15-12 ليتوج الفريق باللقب.

وافتتح الزمالك مشواره بالبطولة بالفوز على سبورتنج بنتيجة 3 – 0 في دور الـ32، وثم فاز على دلفي السكندري بنتيجة 3-0 في دور الـ16، وبعدها انتصر على الفيوم بنتيجة 3-0 في لقاء الدور ربع النهائي، قبل أن يهزم طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في الدور نصف النهائي، وقبل أن يسقط الأهلي في النهائي بنتيجة 3-2 في عدد الأشواط.

ويقود الزمالك المدير الفني محمد اللقاني، ويعاونه هشام قطب مدربا عاما، ووليد عبدالعال مدربا، وأحمد سعودي طبيبا، وهشام وهبة أخصائي العلاج الطبيعي، وأحمد شعلان مديرا إداريا.