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فضلت عام كامل مش قادرة أواجه.. طليقة تميم يونس تكشف تعرضها للاغتصاب الزوجي ()

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فضلت عام كامل مش قادرة أواجه.. طليقة تميم يونس تكشف تعرضها للاغتصاب الزوجي (فيديو) فضلت عام كامل مش قادرة أواجه.. طليقة تميم يونس تكشف تعرضها للاغتصاب الزوجي ()

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ظهرت ندى عادل طليقة مخرج الإعلانات والمغني تميم يونس ، في على «انستجرام»، وهي تبكي معلنة تعرضها للاغتصاب الزوجي، مشيرة أنها ظلت لفترة تتجنب التحدث في موضوع الاغتصاب الزوجي على الرغم من تلقي طلبات عديدة بتناول هذه القضية.

قالت عادل إنها تعرضت بشكل شخصي للاعتصاب الزوجي وأنها منزعجة من عدم توافر قانون في لحماية الزوجة، كذلك هناك بعض الشيوخ يدافعون عن الاغتصاب الزوجي.

وأضافت: «فضلت عام كامل مش قادرة أواجه، ولما واجهته اعتذرلي وطلب مني أضربه عشان أكون أحسن».

وأشارت ندى عادل إلى أن متابعيها طلبوا منها الحديث عن الاغتصاب الزوجي، وأن الأمر ليس هينًا بالنسبة لها على الإطلاق، لأنه تجربة شخصية قاسية، كانت تحاول تجنبها.

وأكدت ندى عادل أنها قرأت على بعض المواقع أن الاغتصاب الزوجي لم يكن مجرما في الولايات المتحدة الأمريكية حتى السبعينيات من القرن الماضي لأن الزوج يمتلك زوجته، مؤكدة أنها تأمل في تغيير القانون وتجريم الاغتصاب الزوجي.

اختتمت ندى عادل كلامها بأنها تأمل بتغيير القانون وتجريم الاغتصاب الزوجي.

يذكر أن ندى عادل طليقة مخرج الإعلانات والمغني تميم يونس، الذي اشتهر مطلع العام الماضي بأغنية «عشان تبقي تقولي لا»، والتى اعتبرها الكثير تشكل إهانة للمرأة وتشجيع على التحرش والاغتصاب.

من جانبه، أكد تميم يونس وقتها، أن عددا قليلا من الجمهور استاء من الأغنية أو رآها «مش حلوة» واعتبر في تصريحات له أن «هذا ذوقهم» في عدم تقبل الأغنية، لكنه لمس تفاعل عدد كبير مع الأغنية وإعجابهم بها، حيث انتشر عنها كوميكس وتريندات عبر السوشيال ميديا تستخدم شعار الأغنية «عشان تبقى تقولى لأ».

وتابع في تصريحات له عبر حساباته الرسمية «كنت بتريق على الشاب الرومانسى، والذى يبدو أنه مجنون أو يتعامل بذكورية مع فتاة أعجب بها، ولم أقدم الأغنية لتحمل عنفا، بل قدمتها كهزار لأننى أحب الهزار ومش هبطل هزار».

المصرى اليوم

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