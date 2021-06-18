الجونة يقتنص نقطة ثمينة من وادي دجلة في الدوري المصري

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أقتنص الفريق الكروى الأول بنادى الجونة بقيادة مدربه رضا شحاته نقطة ثمينة عقب تعادله مع وادى دجلة سلبيا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 26 لبطولة الدورى المصري الممتاز.

وقدم الفريق الساحلى أداء طيبا خلال المباراة ونجح المدير الفني للفريق في إيقاف مفاتيح لعب المنافس والاعتماد على الهجمة المرتدة السريعة.

بينما سعى وادى دجلة بقيادة مديرة الفني عبدالباقي جمال للفوز من أجل الهروب من شبح الهبوط لدورى القسم الثاني إلا أن الرعونة والعشوائية حرمت لاعبيه من هز شباك المنافس.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة إلى 32 احتل بهم المركز العاشر، بينما بقي وداي دجلة في دائرة الخطر محتلا المركز السادس عشر بـ 19 نقطة.