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كرواتيا تتعادل مع التشيك «1-1» بالمجموعة الرابعة في يورو 2020 ()

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كرواتيا تتعادل مع التشيك «1-1» بالمجموعة الرابعة في يورو 2020 (فيديو) كرواتيا تتعادل مع التشيك «1-1» بالمجموعة الرابعة في يورو 2020 ()

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تعادل منتخب كرواتيا مع منتخب التشيك بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة 18-6-2021 على ملعب هامبدن بارك في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وتقدم منتخب التشيك في الدقيقة 37 عن طريق مهاجمه المتألق باتريك ستشيك من ركلة جزاء، ليتصدر هدافي البطولة مؤقتا برصيد 3 أهداف، ونجح إيفان بيريسيتش في إدراك هدف التعادل لمنتخب كرواتيا في الدقيقة 47 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

التعادل رفع رصيد التشيك إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا، لحين انتهاء لقاء إنجلترا التي تمتلك 3 نقاط مع اسكتلندا بدون رصيد من النقاط في وقت لاحق اليوم، بينما حصدت كرواتيا أول نقطة لها في المجموعة لتجدد آمالها في التأهل لدور الستة عشر.

وحقق التشيك الفوز في الجولة الأولى على اسكتلندا بهدفين نظيفين، فيما خسرت كرواتيا من إنجلترا بهدف نظيف.

وتلتقي التشيك في الجولة الثالثة مع الإنجليزي، بينما تلعب كرواتيا مع اسكتلندا وذلك يوم 22 يونيو الجاري.

المصرى اليوم

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