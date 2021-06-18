قافلة طبية تابعة لوزارة الصحة تقدم خدمات لـ 1774 مريض بقرية دلجا بالمنيا

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان المديرية نظمت قافلة طبية بقرية دلجا بمركز ديرمواس، خلال يومي 16 و17 يونية الجاري، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1774 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، واسفرت عن إجراء 430 حالة جراحة و386 حالة اطفال و310 باطنة و142 قلب و79 نساء و78 تنظيم اسرة و106 اسنان و167 جلدية و76 حالة انف واذن، إلى جانب انه تم عمل 81 تحاليل مختلفة، وعمل 79 حالة موجات صوتيه وعمل 10 حالات رسم قلب، وعمل 7 حالات اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 120 متردد، وتم خلع اسنان لـ 11 حالة بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 34 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 77 متردد، كما تم استخدام 4 عيادات متنقلة وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.