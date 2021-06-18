أخبار عاجلة

"الإرياني" ينشر صوراً مروعة لضحايا القصف الحوثي للأحياء السكنية بمأرب -
"آركو" نفذت 13 دورة تدريبية في النصف الأول من 2021 -
المعلمي يؤكد دور السعودية البنَّاء في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب -
"هيئة الطائف" تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" في الأسواق والمتنزهات -
«المشاط» تُطلق أول كتاب يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي -
الإسماعيلي يستعد للاتحاد السكندري بالتعادل مع منتخب فلسطين -
مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري .. الأهلي و بيراميدز في هذا الموعد -
جمهورية التشيك تمنع السفر إلى روسيا وتونس بسبب سلالات كورونا المتحورة -
"التعليم": "الصينية" في 8 مدارس كمادة اختيارية للثاني والثالث الثانوي بالرياض وجدة والشرقية -
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قافلة طبية تابعة لوزارة الصحة تقدم خدمات لـ 1774 مريض بقرية دلجا بالمنيا

Print
قافلة طبية تابعة لوزارة الصحة تقدم خدمات لـ 1774 مريض بقرية دلجا بالمنيا قافلة طبية تابعة لوزارة الصحة تقدم خدمات لـ 1774 مريض بقرية دلجا بالمنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان المديرية نظمت قافلة طبية بقرية دلجا بمركز ديرمواس، خلال يومي 16 و17 يونية الجاري، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1774 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، واسفرت عن إجراء 430 حالة جراحة و386 حالة اطفال و310 باطنة و142 قلب و79 نساء و78 تنظيم اسرة و106 اسنان و167 جلدية و76 حالة انف واذن، إلى جانب انه تم عمل 81 تحاليل مختلفة، وعمل 79 حالة موجات صوتيه وعمل 10 حالات رسم قلب، وعمل 7 حالات اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 120 متردد، وتم خلع اسنان لـ 11 حالة بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 34 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 77 متردد، كما تم استخدام 4 عيادات متنقلة وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه»

أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه»

محمد التاجي: «بتوه في منطقتي من تطورات الطرق في عهد السيسي»

محمد التاجي: «بتوه في منطقتي من تطورات الطرق في عهد السيسي»

سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة»

سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة»

محافظ القاهرة يهنئ السيسي بذكرى «30 يونيو»: سيذكر التاريخ عبوركم بالوطن لبر الأمان

محافظ القاهرة يهنئ السيسي بذكرى «30 يونيو»: سيذكر التاريخ عبوركم بالوطن لبر الأمان