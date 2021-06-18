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وتم نشر الفيديو لأول مرة في 7 يونيو الجاري، وتظهر فيه سمكة الراي اللاسعة، وهي ملقاة على ظهرها، ويحمل عنوان «كيف تداعب سمكة».

ويقوم الرجل في الفيديو بدغدغة السمكة مرتديا قفازه، لتظهر ملامح عليها أشبه بالتي تظهر على البشر عند ضحكهم.



لكن لم يجد محبو الحيوانات ما يثير الضحك في الفيديو المتداول، ومنهم بن وليامسون، مدير البرامج في منظمة حماية الحيوان العالمية في الولايات المتحدة، وهي منظمة غير ربحية، الذي صرح لـموقع «إنسايدر» الأمريكي أن «المخلوق في الفيديو لم يكن يبتسم من دغدغة كما يظن مستخدمي تيك توك، ولكن من المحتمل أن يكون في محنة».

وأضاف وليامسون: «من الواضح أن سمكة الراي اللاسعة تختنق حتى الموت، ومثل كل الأسماك فإنه لديه القدرة على الشعور بالألم، وإذا نظرنا إلى نظام الألم في الأسماك تشريحيا وفسيولوجيا وبيولوجيا، فسنجده يتشبه تماما مع نظام الطيور والثدييات».

وبحسب متحف علم الحيوان بجامعة ميتشيغان الأمريكية، فإن سمكة الراي اللاسعة تتنفس بمساعدة الخياشيم الموجودة على الجانب السفلي من جسمها، وتوجد الخياشيم الموجودة في السمكة في فيديو «تيك توك» أسفل فمها، وما قد يبدو مثل عيونها، لكنها في الواقع فتحات أنفها.