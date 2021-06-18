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شاهد يجذب ملايين المشاهدات ... رجل يداعب سمكة وتضحك

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شاهد فيديو يجذب ملايين المشاهدات ... رجل يداعب سمكة وتضحك شاهد يجذب ملايين المشاهدات ... رجل يداعب سمكة وتضحك

وتم نشر الفيديو لأول مرة في 7 يونيو الجاري، وتظهر فيه سمكة الراي اللاسعة، وهي ملقاة على ظهرها، ويحمل عنوان «كيف تداعب سمكة».

ويقوم الرجل في الفيديو بدغدغة السمكة مرتديا قفازه، لتظهر ملامح عليها أشبه بالتي تظهر على البشر عند ضحكهم.

@mafishguy

Nothing to see here....just #tickling a #fish and making him #laugh

♬ original sound- Fishing Guy


لكن لم يجد محبو الحيوانات ما يثير الضحك في الفيديو المتداول، ومنهم بن وليامسون، مدير البرامج في منظمة حماية الحيوان العالمية في الولايات المتحدة، وهي منظمة غير ربحية، الذي صرح لـموقع «إنسايدر» الأمريكي أن «المخلوق في الفيديو لم يكن يبتسم من دغدغة كما يظن مستخدمي تيك توك، ولكن من المحتمل أن يكون في محنة».

وأضاف وليامسون: «من الواضح أن سمكة الراي اللاسعة تختنق حتى الموت، ومثل كل الأسماك فإنه لديه القدرة على الشعور بالألم، وإذا نظرنا إلى نظام الألم في الأسماك تشريحيا وفسيولوجيا وبيولوجيا، فسنجده يتشبه تماما مع نظام الطيور والثدييات».

وبحسب متحف علم الحيوان بجامعة ميتشيغان الأمريكية، فإن سمكة الراي اللاسعة تتنفس بمساعدة الخياشيم الموجودة على الجانب السفلي من جسمها، وتوجد الخياشيم الموجودة في السمكة في «تيك توك» أسفل فمها، وما قد يبدو مثل عيونها، لكنها في الواقع فتحات أنفها.

المصرى اليوم

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