"فيفا" يعلن تصنيف منتخبات آسيا بشأن قرعة الدور الثالث من التصفيات المؤهلة للمونديال

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"الأخضر" في المرتبة السادسة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة التصنيف الخاص بقارة آسيا، الذي سيتم الاستعانة به لتحديد المنتخبات المصنفة لإجراء تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر ٢٠٢٢.

ووصل مشوار المنافسة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر إلى مرحلة حاسمة؛ فبعد ما يقرب من عامين من المنافسة في الدور الثاني تأهل 12 منتخبًا إلى الدور النهائي.

وانضم إلى متصدري المجموعات سوريا (الأولى) [وأستراليا (الثانية)، وإيران (الثالثة)، والسعودية (الرابعة)، واليابان (السادسة)، والإمارات (السابعة)، وكوريا الجنوبية (الثامنة)] أفضل خمسة منتخبات احتلت المركز الثاني: الصين (الأولى)، عمان (الخامسة)، العراق (الثالثة)، فيتنام (السابعة) ولبنان (الثامنة).

أما قطر فقد تصدرت المجموعة الخامسة. علمًا بأنها تأهلت تلقائيًّا إلى نهائيات كأس العالم بصفتها البلد المضيف، ولن تشارك في الدور التالي من التصفيات.

وسيتم تقسيم المنتخبات الاثني عشر إلى مجموعتين من ستة منتخبات، ستواجه بعضها ذهابًا وإيابًا. وستتأهل المنتخبات المتصدرة والوصيفة من كل مجموعة (أربعة في المجموع) إلى نهائيات كأس العالم.

أما المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثالث فيستأهلان إلى الدور الرابع، وسيلتقيان لتحديد هوية المنتخبين المتأهلين إلى الملحق العالمي.

متى سيتم إجراء القرعة؟

ستُجرى قرعة الدور الثالث في 1 يوليو/ تموز في كوالالمبور بماليزيا.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور الثالث في التواريخ الآتية:

2 سبتمبر/ أيلول 2021، 7 سبتمبر/ أيلول 2021، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، 27 يناير/ كانون الثاني 2022، 1 فبراير/ شباط 2022، 24 مارس/ آذار 2022، و29 مارس/ آذار 2022.

كيف سيتم تحديد المنتخبات المصنفة قبل إجراء القرعة؟

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الجمعة 18 حزيران/ يونيو 2021 بإصدار تصنيف خاص بآسيا؛ إذ سيتم الاستعانة به لتحديد المنتخبات المصنفة لإجراء القرعة.

ولن تشارك قطر، صاحبة المركز الخامس في التصنيف ومتصدرة المجموعة الخامسة في الدور الثاني، في منافسات الدور الثالث.

كيف سيكون نظام القرعة؟

سيتم توزيع المنتخبات على ستة مستويات وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاص بمنتخبات آسيا المنشور يوم 18 يونيو/ حزيران 2021:

1. اليابان 1529.45

2. إيران 1522.04

3. أستراليا 1477.21

4. كوريا الجنوبية 1474.96

6. السعودية 1386.03

7. الإمارات 1362.30

8. العراق 1354.51

9. الصين 1352.68

10. عُمان 13040.20

11. سوريا 1302.75

13. فيتنام 1260.85

16. لبنان 1236.82

المستوى 1: الفريقان 1-2 في التصنيف

المستوى 2: الفريقان 3-4 في التصنيف

المستوى 3: الفريقان 5-6 في التصنيف

المستوى 4: الفريقان 7-8 في التصنيف

المستوى 5: الفريقان 9-10 في التصنيف

المستوى 6: الفريقان 11-12 في التصنيف

وسيُحدِّد رقم الوعاء المركز الذي سيحتله كل منتخب في المجموعة.

وستتوافق المجموعة الأولى مع الكرة الأولى المسحوبة من كل وعاء، فيما ستتوافق المجموعة الثانية مع الكرة الثانية.

وسيبدأ سحب القرعة بالوعاء رقم 6، وتحتل الكرة الأولى المسحوبة المركز A6، والثانية B6، وهكذا دواليك حتى الوصول إلى الوعاء 1.