بشري للموظفين إجازة عيد الأضحى 9 أيام.. وتعرف على موعد وقفة عرفات لعام 2021

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باق 28 يوما على عيد الأضحى المبارك بعد أن أعلن المركز الفلكي السعودي عن موعد وقفة يوم عرفات الذي يوافق الاثنين 19 يوليو المقبل على أن يكون يوم الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى، وهو الموعد الموحد بين السعودية ومصر حيث تتابع الدولتان معاً رؤية الهلال يوم 29 ذو القعدة لتحديد الموعد بدقة.

يذكر أن الموظفين في القطاع الحكومي يحصلون يومي الجمعة والسبت على إجازة أسبوعية، في الوقت الذي يكون يوم الإثنين 19 يوليو وقفة يوم عرفة ويبدأ العيد يوم الثلاثاء 20 يوليو ويستمر حتي يوم الخميس 22 يوليو، ويتبقى الأحد فقط، هو يوم العمل الوحيد في أسبوع العيد، مما سيدفع الحكومة إلى إصدار قرار بضم يوم الأحد إلى أيام الإجازات كما حدث في السابق فيصبح عدد أيام الإجازات 9 أيام خلال أيام العيد.

يوم الأربعاء 30 يونيو عيد ثورة 30 يونيو.

يوم الاثنين 19 يوليو وقفة عرفات.

يوم الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى ويستمر لمدة 3 أيام.

يوم الجمعة 23 يوليو إجازة عيد الثورة.

يوم الإثنين 9 أغسطس رأس السنة الهجرية.

يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 عيد حرب 6 أكتوبر.

يوم الاثنين 18 أكتوبر عيد المولد النبوي.

يذكر موعد عيد الأضحى يتزامن مع اليوم العاشر من شهر ذي الحجة ويسبقه يوم وقفة عرفات الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات.