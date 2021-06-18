محافظ الجيزة يتابع تنفيذ طبقة الرصف السطحية بشارع السودان

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حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة على متابعة أعمال التطوير الجارى تنفيذها بشوارع النيل السياحى والسودان لمتابعة نسب تنفيذ طبقة الرصف بالشارع والموقف التنفيذى لباقى الأعمال وفقاً للجدول الزمنى المحدد لها.

حيث تفقد تنفيذ الطبقه السطحية للطريق بشارع السودان للتأكد من الالتزام بكافة المعايير المحددة موجها رؤساء أحياء الدقى والعجوزة ومديرية الطرق بالتأكد من المواصفات الفنية والهندسية للتنفيذ قبل استلام الأعمال من خلال لجنه متخصصة وفى حال وجود أي ملاحظات يتم تلافيها فوراً لما للطريق من أهمية حيوية .

بالاضافة إلى انهاء كافة أعمال انشاء أرصفة المشاة ورفع كفاءة أعمدة الأنارة بما يتوائم مع أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالشارع .

كما وجه إدارة الإعلانات بالتنسيق مع حى العجوزة وحظر وضع أي إعلانات بالجزيرة الوسطى بشارع السودان للإرتقاء بالرؤية البصرية للطريق والاقتصار على وضع الإعلانات في عددا من النقاط التي سيتم تحديدها.

كما وجه حى الدقى بمراجعة الأعمال التي تمت بميدان المساحة ولا يتم إستلام الأعمال قبل التأكد من التزام الشركة المنفذة من تنفيذ كافة المواصفات الفنيه والقياسية المتفق عليها.

وفى اطار خطة المحافظة نحو مواجهة المواقف العشوائية واستبدالها بأخرى حضارية للإرتقاء بالمظهر الحضارى للطرق وتيسير الحركة المرورية تفقد محافظ الجيزة موقف سيارات السرفيس الجديد بشارع السودان والذي تم انشاءه خلال فتره وجيزة لنقل سيارات السرفيس من نهر الطريق بشارعى التحرير والسودان والتي ساهم في تحقيق سيولة مرورية ملحوظة بالطريق ولاقى استحسان المواطنين .

حيث وجه باستكمال أعمال الانترلوك بأرضيات الموقف الجديد ودعمه بأعمدة إنارة عالية الكفاءة مع تنظيم حركة دخول وخروج السيارات للموقف دون أي معوقات وتوفير غرف خدمات ودورات مياه للمترددين على الموقف والسائقين .