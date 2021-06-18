رسميًا.. قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس العرب بقطر

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أعلنت مجموعة قنوات بين سبورت إذاعة مباريات الدور التمهيدي لكأس العرب المؤهلة للنهائيات التي ستحتضنها قطر خلال الفترة بين 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، اتقرر أن تنقل قناة بين سبورت المفتوحة جميع المباريات الـ7 من التصفيات.

وجاءت المباريات التي أعلنت القناة عن إذاعتها كالتالي:

استاد خليفة الدولي:: ليبيا – السودان وسيتولى التعليق عليها نوفل الباشي.

استاد جاسم بن حمد: عمان – الصومال وسيتولى التعليق عليها حسن العيدروس.

استاد خليفة الدولي: الأردن – جنوب السودان وسيتولى التعليق عليها مضر اليوسف.

استاد جاسم بن حمد: موريتانيا – اليمن وسيتولى التعليق عليها أحمد البلوشي.

استاد خليفة الدولي: لبنان – جيبوتي وسيتولى التعليق عليها باسم الزير.

استاد جاسم بن حمد: فلسطين – جزر القمر وسيتولى التعليق عليها عامر الخوذيري.

استاد خليفة الدولي: البحرين – الكويت وسيتولى التعليق عليها يوسف سيف.