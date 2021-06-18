تقرير مغربي: رئيس الرجاء في القاهرة لحسم صفقة انتقال رحيمي إلى الأهلي

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كشفت صحيفة المنتخب المغربية، عن وصول رشيد الأندلسي، رئيس نادي الرجاء المغربي إلى القاهرة، من أجل حسم انتقال الجناح المغربي سفيان رحيمي، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية، أن رشيد الأندلسي رئيس الرجاء البيضاوي، ترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي توجهت اليوم الجمعة، إلى القاهرة لإتمام صفقة رحيمي، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أنه المنتظر، أن يحسم صفقة انتقال رحيمي للأهلي، بالقاهرة، موضحة أن الرجاء كان قد حدد قيمة بيع رحيمي ثلاثة ملايين دولار في حين عرض الأهلي مليوني دولار.

يذكر أن بعثة الرجاء المغربي وصلت إلى القاهرة مساء الجمعة، استعدادًا لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها بعد غد الأحد، ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الافريقية.