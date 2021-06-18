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اعتبارًا من 28 يونيو .. تقرر استئناف الرحلات الجوية مع عدد من الدول

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اعتبارًا من 28 يونيو .. روسيا تقرر استئناف الرحلات الجوية مع عدد من الدول اعتبارًا من 28 يونيو .. تقرر استئناف الرحلات الجوية مع عدد من الدول

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قررت استئناف الرحلات الجوية اعتبارًا من 28 يونيو الجاري مع عدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبلغاريا وإيطاليا وقبرص.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الجمعة «خلال المناقشة في اجتماع مع مقر مكافحة انتشار عدوى المستجد، تم اتخاذ عدد من القرارات لفتح الروابط الجوية مع بعض الدول اعتبارًا من 28 يونيو 2021».

وأضافت أنه تقرر استئناف الرحلات الجوية بشكل منتظم مع قيود على عدد الرحلات مع الولايات المتحدة (موسكو- واشنطن، وموسكو- نيويورك)، مملكة بلجيكا عن طريق (موسكو- بروكسل)».

وتابعت: «بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح استئناف الاتصالات الجوية مع بلغاريا على طول طريق (موسكو- صوفيا، موسكو- فارنا، موسكو- بورجاس)، وكذلك مع هذه المدن البلغارية والمطارات الروسية الفردية ذات الأهمية الدولية».

وأشارت إلى أنه تقرر استئناف الرحلات الجوية مع الأردن على طريق (موسكو- عمان، وموسكو- العقبة)، ومع أيرلندا على طريق (موسكو- دبلن).

كما أشارت إلى أنه تم اقتراح استئناف الحركة الجوية المنتظمة على أساس متبادل مع إيطاليا على طريق (موسكو- روما، موسكو- ميلان، موسكو- البندقية، موسكو- نابولي)، ومع جمهورية قبرص على طريق (موسكو- لارنكا، وموسكو- بافوس).

المصرى اليوم

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