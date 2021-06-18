انتشال جثة غريق من نهر النيل ببني سويف

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انتشل فريق الإنقاذ النهري ببنى سويف جثة غريق لقى مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام، بمجرى نهر النيل أمام قرية جزيرة ابوصالح التابعة لمركز ناصر بمحافظة بنى سويف.

وتلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بنى سويف ، إخطارا من شرطة النجدة بوجود غريق فى نهر النيل، وعلى الفور قامت فرق من الانقاذ النهرى والاهالى بانتشال جثة الغريق وتبين أنه يدعى أسامه محمد احمد، 38 سنه ، عامل، مقيم جزيرة ابو صالح بمركز ناصر وانه نزل للاستحمام فى مجرى نهر النيل وتم انتشال جثته ونقله الى مشرحة المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.