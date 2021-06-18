أخبار عاجلة

"الإرياني" ينشر صوراً مروعة لضحايا القصف الحوثي للأحياء السكنية بمأرب -
"آركو" نفذت 13 دورة تدريبية في النصف الأول من 2021 -
المعلمي يؤكد دور السعودية البنَّاء في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب -
"هيئة الطائف" تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" في الأسواق والمتنزهات -
«المشاط» تُطلق أول كتاب يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي -
الإسماعيلي يستعد للاتحاد السكندري بالتعادل مع منتخب فلسطين -
مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري .. الأهلي و بيراميدز في هذا الموعد -
جمهورية التشيك تمنع السفر إلى روسيا وتونس بسبب سلالات كورونا المتحورة -
"التعليم": "الصينية" في 8 مدارس كمادة اختيارية للثاني والثالث الثانوي بالرياض وجدة والشرقية -
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

انتشال جثة غريق من نهر النيل ببني سويف

Print
انتشال جثة غريق من نهر النيل ببني سويف انتشال جثة غريق من نهر النيل ببني سويف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشل فريق الإنقاذ النهري ببنى سويف جثة غريق لقى مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام، بمجرى نهر النيل أمام قرية جزيرة ابوصالح التابعة لمركز ناصر بمحافظة بنى سويف.

وتلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بنى سويف ، إخطارا من شرطة النجدة بوجود غريق فى نهر النيل، وعلى الفور قامت فرق من الانقاذ النهرى والاهالى بانتشال جثة الغريق وتبين أنه يدعى أسامه محمد احمد، 38 سنه ، عامل، مقيم جزيرة ابو صالح بمركز ناصر وانه نزل للاستحمام فى مجرى نهر النيل وتم انتشال جثته ونقله الى مشرحة المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المشاط» تُطلق أول كتاب يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

«المشاط» تُطلق أول كتاب يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

الإسماعيلي يستعد للاتحاد السكندري بالتعادل مع منتخب فلسطين

الإسماعيلي يستعد للاتحاد السكندري بالتعادل مع منتخب فلسطين

مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري .. الأهلي و بيراميدز في هذا الموعد

مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري .. الأهلي و بيراميدز في هذا الموعد

جمهورية التشيك تمنع السفر إلى روسيا وتونس بسبب سلالات كورونا المتحورة

جمهورية التشيك تمنع السفر إلى روسيا وتونس بسبب سلالات كورونا المتحورة