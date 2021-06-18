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التعادل يحسم مواجهة كرواتيا والتشيك.. والسويد تحقق فوزها الأول في "يورو 2020"

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ضمن المرحلة الثانية من منافسات المجموعتين الرابعة والخامسة

التعادل يحسم مواجهة كرواتيا والتشيك.. والسويد تحقق فوزها الأول في

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة كرواتيا والتشيك (1-1) اليوم الجمعة، في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا 2020 على ملعب "هامبدين بارك" في مدينة غلاسكو الاسكتلندية.

وبادر التشيكي بافتتاح النتيجة عبر باتريك شيك (37 من ركلة جزاء) وأدرك إيفان بيريسيتش التعادل لكرواتيا عند الدقيقة (47).

وبذلك، رفعت التشيك رصيدها إلى 4 نقاط، في صدارة المجموعة الرابعة، بينما حصدت كرواتيا أول نقطة، لتتواجد في المركز الثالث، في انتظار نتيجة مباراة إنكلترا واسكتلندا.

وتغلب المنتخب السويدي على نظيره السلوفاكي 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لأمم أوروبا.

ويدين المنتخب السويدي بالفضل في الفوز لنجمه إيميل فورسبيرغ الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ77.

وهذا الفوز هو الأول للمنتخب السويدي في البطولة القارية بعد تعادله في مباراته الأولى من دون أهداف مع إسبانيا التي تواجه بولندا في الجولة ذاتها غداً السبت.

بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بطولة كأس أمم أوروبا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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