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«المهندسين»: تنظم يوم صحي مجاني بشعار «معا لصحة أفضل» للأعضاء وأسرهم

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«المهندسين»: تنظم يوم صحي مجاني بشعار «معا لصحة أفضل» للأعضاء وأسرهم «المهندسين»: تنظم يوم صحي مجاني بشعار «معا لصحة أفضل» للأعضاء وأسرهم

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أعلنت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام، والمهندس حسن عبدالعليم، الأمين العام، ونقابة مهندسي القاهرة، برئاسة المهندس هشام أبوسنة، عن تنظيم يوم صحي مجاني للمهندسين وأسرهم، للكشف بجميع التخصصات الطبية.

وقال المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل النقابة ورئيس لجنة الرعاية الصحية، أن مشروع الرعاية الطبية للمهندسين شهد تطورًا كبيرًا هذا العام، حيث أصبحت الخدمة لحظية، عن طريق كارنيه لا تلامسي، وتقدم هذه الخدمة لما يقرب من 500 الف مستفيد، ممن اشتركوا بمشروع الرعاية الصحية هذا العام.

وأضاف «عبدالعظيم»، أن هناك إقبالًا واستجابة من المهندسين وأسرهم، خاصة أن الخدمات المقدَّمة اليوم لكل فرد من أفراد الأسرة الهندسية، دون النظر كونه مشاركًا بمشروع الرعاية الصحية أو لا، فالخدمة متاحة بكارنيه العضوية فقط، وسوف يتم تكراره في عدد من المحافظات الأكثر تواجدًا للمهندسين وأسرهم، مثل الإسكندرية والجيزة والدقهلية.

وأعرب المهندس هشام أبوسنة، رئيس نقابة مهندسي القاهرة، عن سعادته الغامرة بهذا الحضور الكبير، والمشاركة القوية من المهندسين، وأسرهم، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، خلال اليوم، لافتًا أن اليوم يتم تقديم رعاية صحية شاملة مجانية للمهندس وأسرته.

وأكد المهندس أحمد حشيش، المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، إن النقابة تأمل القيام بدور المشاركة المجتمعية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، وفق توجيهات المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، وتحت إدارة المهندس محمد عبدالعظيم.

وقال المهندس محمد السيد، أمين نقابة مهندسين القاهرة، إن يوم «معًا لصحة أفضل» حيث شهد عدد من اللقاءات التوعوية بجانب الكشف المجاني للمهندسين وأسرهم، بمشاركة عدد من المستشفيات والمعامل الكبرى، وكذلك أكبر مراكز العيون في والمراكز الطبية ومعامل التحاليل والأطقم الطبية .

المصرى اليوم

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