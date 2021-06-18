التوسع في الإفراج الجمركي بنظام المسار الأخضر

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارته تستهدف التوسع فى الإفراج الجمركى بنظام المسار الأخضر، من خلال منح تلك الميزة التحفيزية وغيرها للشركات الملتزمة التى تنضم إلى «القائمة البيضاء»، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتعظيم الصادرات، ويتسق مع جهود تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، عبر تيسير الإجراءات وميكنتها والتعامل بنظام الشباك الواحد من خلال المنصة الإلكترونية «نافذة».

وأضاف، فى بيان الجمعة، أن برنامج «المشغل الاقتصادى المعتمد» يخضع للتطوير المستمر، لزيادة عدد الشركات فى «القائمة البيضاء»، ومساندة المشرعات الصغيرة والمتوسطة، إذ يجرى حاليًا إعادة النظر فى معايير الانضمام لهذا البرنامج المحفز للاستثمار، على ضوء أحدث المعايير الدولية.

وأوضح الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، لتعزيز برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد «AEO مصر»، الذى يتضمن تيسيرات لشركات «القائمة البيضاء»، منها الإفراج بنظام المسار الأخضر، وأولوية الدور فى قيد البيان الجمركى، والعرض على جهاز الفحص بالأشعة والكشف والمعاينة وسحب العينات، واستكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، وتوفير منسق ميدانى بالمركز اللوجيستى، يساعد هذه الشركات فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى، فضلًا عن متابعة مراحل فحص العينة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.