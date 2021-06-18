أخبار عاجلة

«المشاط» تُطلق أول كتاب يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي -
الإسماعيلي يستعد للاتحاد السكندري بالتعادل مع منتخب فلسطين -
مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري .. الأهلي و بيراميدز في هذا الموعد -
جمهورية التشيك تمنع السفر إلى روسيا وتونس بسبب سلالات كورونا المتحورة -
"التعليم": "الصينية" في 8 مدارس كمادة اختيارية للثاني والثالث الثانوي بالرياض وجدة والشرقية -
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!! -
"مكافحة المخدرات" بعسير: القبض على 4 مخالفين روَّجوا كمية من الحشيش وإمفيتامين -
مصادر نصراوية تنفي: لا صحة لانتقال "عبدالرزاق حمدالله" لـ"الاتحاد" -
"وقت اللياقة" تمدِّد اتفاقية شراكتها الاستراتيجية مع هيئة المهندسين -
الأولمبي السعودي يواصل إعداده.. والجهازان الفني والإداري يزوران تمبكتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بعد ثلاثية سموحة.. أروابارينا يُجري تغييرات في تشكيل بيراميدز أمام الرجاء

Print
بعد ثلاثية سموحة.. أروابارينا يُجري تغييرات في تشكيل بيراميدز أمام الرجاء بعد ثلاثية سموحة.. أروابارينا يُجري تغييرات في تشكيل بيراميدز أمام الرجاء

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ينوي الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم نادي بيراميدز، إجراء تغييرات في تشكيل الفريق، خلال مواجهة الرجاء المغربي.

ويلتقي بيراميدز مع الرجاء، الأحد المقبل، على الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، في إطار ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.

واستقر المدرب الأرجنتيني على إجراء تغييرات في تشكيل الفريق، عن الذي خاض به مواجهة سموحة الأخيرة، في بطولة الدوري والتي انتهت بفوز النادي السكندري بثلاثية نظيفة، حيث ينوي الدفع باللاعب أحمد سامي، في مركز قلب الدفاع على حساب عبدالله بكري.

كما سيعود عبدالله السعيد، للتشكيل الأساسي على حساب إسلام عيسى، الذي لم يقدم الأداء المنتظر منه في مباراة سموحة.

كما سيدفع أروابارينا باللاعب أحمد فتحي، في مركز الظهير الأيمن بدلاً من عمر جابر، والجناح الشاب إبراهيم عادل، بدلا من إبراهيم حسن.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«استادات» تهنئ الأهلي: لاعبين أصروا على إسعاد جماهيرهم

«استادات» تهنئ الأهلي: لاعبين أصروا على إسعاد جماهيرهم

وزير الرياضة يبحث مع مجلس إدارة استاد القاهرة المشروعات الاستثمارية والإنشاءات الجديدة

وزير الرياضة يبحث مع مجلس إدارة استاد القاهرة المشروعات الاستثمارية والإنشاءات الجديدة

كارتيرون يشيد بأرضيه ستاد السويس الجديد

كارتيرون يشيد بأرضيه ستاد السويس الجديد

قبل مواجهة الترجي .. إصابة نجم الأهلي في المران باستاد رادس

قبل مواجهة الترجي .. إصابة نجم الأهلي في المران باستاد رادس