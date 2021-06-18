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اتهام برلماني بريطاني بالاعتداء الجنسي

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اتهام برلماني بريطاني بالاعتداء الجنسي اتهام برلماني بريطاني بالاعتداء الجنسي

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قال مدعون اليوم الجمعة إن تهمة الاعتداء الجنسي وُجهت إلى عضو في البرلمان عن حزب المحافظين البريطاني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون وهي تهمة ينفيها.

وقالت هيئة الادعاء في بيان إن عمران أحمد خان الذي يمثل دائرة ويكفيلد في شمال إنجلترا متهم بجريمة واحدة هي الاعتداء الجنسي المتصل بحادثة وقعت في عام 2008.

وقالت روزماري إينسلي رئيسة إدارة الجريمة الخاصة «اتخذت هيئة الادعاء الملكية قرارها بوجوب اتهام خان بعد أن طالعت ملفا بالأدلة ورد من شرطة ستافوردشير».

وقال خان الذي انتزع مقعده االبرلماني من حزب العمال في انتخابات عام 2019 إنه «ينفي بأشد العبارات» هذا الزعم الذي يرجع إلى 13 عاما مضت.

المصرى اليوم

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