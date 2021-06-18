أخبار عاجلة

«الحزام والطريق».. مبادرة صينية للعولمة في العالم على عكس الرؤية الغربية -
طبيب نفسي: 40% ممن يمارسون الكذب المرضي نشأوا في أسرة فوضوية -
تاكيس جونياس يقود أول تدريباته مع بيراميدز -
محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال استكمال الممشى السياحي شمال الخارجة -
وزيرة التضامن: انخفاض مشاهد التدخين من 13% في رمضان 2016 لـ3.9% هذا العام -
أيرلندا تسمح بأسترا زينيكا لجميع الكبار وتخفض الفترة بين الجرعتين -
وزير التعليم: «التابلت» عنصر إداري بحت.. واستخدامه في الامتحان لتوفير مئات الملايين -
وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه -
أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه» -
محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

الغرفة الأمريكية للتجارة تستضيف وزير البترول 28 يونيو

Print
الغرفة الأمريكية للتجارة تستضيف وزير البترول 28 يونيو الغرفة الأمريكية للتجارة تستضيف وزير البترول 28 يونيو

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف الغرفة الأمريكية للتجارة بالقاهرة، طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يوم ٢٨ يونيو الجاري.

ويتحدث وزير البترول عن الخطط المستقبلية للقطاع فى ضوء ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، والتوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، مع تزايد زخم الدور المصرى الإقليمى.

يتم اللقاء بالجمع بين الحضور المباشر لعدد محدود، والبث عبر تقنية الزووم.

صرحت بذلك سيلفيا ميناسا مدير الغرفة، وقالت، إن من المتوقع أن تبدأ الغرفة في العودة إلى تنظيم اللقاءات الحية في أكتوبر المقبل، وسيكون أول مؤتمراتها عن ريادة الأعمال والتطورات الكبيرة التى حدثت في هذا المجال بمصر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الحزام والطريق».. مبادرة صينية للعولمة في العالم على عكس الرؤية الغربية

«الحزام والطريق».. مبادرة صينية للعولمة في العالم على عكس الرؤية الغربية

طبيب نفسي: 40% ممن يمارسون الكذب المرضي نشأوا في أسرة فوضوية

طبيب نفسي: 40% ممن يمارسون الكذب المرضي نشأوا في أسرة فوضوية

تاكيس جونياس يقود أول تدريباته مع بيراميدز

تاكيس جونياس يقود أول تدريباته مع بيراميدز

محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال استكمال الممشى السياحي شمال الخارجة

محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال استكمال الممشى السياحي شمال الخارجة