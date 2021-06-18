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صعود بعد انخفاض .. فى المغرب صباح الجمعة 18 يونيو 2021

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صعود بعد انخفاض .. سعر الذهب فى المغرب صباح الجمعة 18 يونيو 2021 صعود بعد انخفاض .. فى المغرب صباح الجمعة 18 يونيو 2021

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عاود سعر الذهب فى المغرب، الارتفاع بمستهل التعاملات اليوم الجمعة 18 يونيو 2021، وسط مخاوف من قبل الصاغة والجواهرجية فى المغرب من العودة الى الانخفاض.

وعالمياً فشل الذهب في اختراق منطقة مقاومة 1747.35$ بالتالي هبط نحو مستويات 1732.43$ وحاليا، يتداول عند مستويات 1741.56.

ويضاف سعر المصنعية فى المغرب حوالى 22.5 درهم مغربى للجرام بكل أعيرته.

وتنشر "المصرى اليوم"، سعر الذهب فى المغرب بالعملة المحلية الدرهم المغربى والدولار الأمريكى واليورو، بداية التعاملات اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي

الوحدة

درهم مغربي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

511.11 درهم

$57.40

عيار 22

468.52 درهم

$52.62

اسعار الذهب عيار 21

447.23 درهم

$50.23

اسعار الذهب عيار 18

383.34 درهم

$43.05

سعر الذهب عيار 14

298.15 درهم

$33.48

سعر الذهب عيار 12

255.55 درهم

$28.70

اسعار أوقية الذهب

15,895 درهم

$1,785

اسعار جنيه الذهب

3,578 درهم

$401.80

اسعار كيلو الذهب

511,107 درهم

$57,399

المصرى اليوم

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