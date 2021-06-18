«زي النهارده».. وفاة أحمد نبيل الهلالي 18 يونيو 2006

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هو المحامى النبيل، المعروف بـ«قديس اليسار المصرى» أحمد نبيل الهلالى، المولود في ٧ أغسطس ١٩٢٢حصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٤٩ واشتغل بالمحاماة منذ هذا التاريخ وانتخب عضوا في مجلس نقابة المحامين في الدورات المتتالية منذ عام ١٩٦٨ حتى ١٩٩٢انضم أحمد نبيل الهلالى للحركة الشيوعية المصرية منذ ١٩٤٨وكان أحد كوادرالحركة الديمقراطية للتحررالوطنى «حدتو» اعتقل مرتين خلال عهد الرئيس المصرى الراحل جمال عبدالناصر، الأولى عام ١٩٥٩ واستمر سجنه خمس سنوات، ثم اعتقل مرة أخرى عام ١٩٦٥لمدة أربع سنوات أسس حزب الشعب الاشتراكى في١٩٨٧بعد خلافات مع الحزب الشيوعى على مواضيع الإسلاميين والتحالف مع النظام المصرى.

لأحمد نبيل الهلالى مؤلفات منها كتاب «حرية الفكر والعقيد تلك هي القضية» وهو عبارة عن مرافعة قانونية وسياسية في قضية الحزب الشيوعى المصرى عام ١٩٨١ وكتاب «اليسار الشيوعى المفترى عليه.. ولعبة خلط الأوراق» وهو عبارة عن ردود على الأكاذيب التي استخدمتها الرجعية المصرية في حربها ضد الشيوعيين المصريين.

اعتبر مكتب الهلالى مقصداً لكل العمال والمقهورين، فدافع عن حقوق الفلاحين والعمال والحريات، بالإضافة إلى دفاعه عن الخصوم السياسيين للسلطة ومرافعته في قضية «الدكتور عمر عبدالرحمن» بالإضافة إلى مرافعاته في القضايا العامة مثل قضية إضراب السكة الحديد في ١٩٨٦وقضية حريق قطارالصعيد ومرافعته في قضية المستشارين هشام البسطاويسى وأحمد مكى وغيرها من القضايا العامة. إلى أن توفى «زي النهارده» في ١٨ يونيو ٢٠٠٦ عن ٨٤ سنة.

وفى يونيو من عام ٢٠٠٦ كتب أحمد الخميسى يقول عن وفاة الهلالى: «كنت أستند، بلا وعى، إلى أن نبيل الهلالى موجود أينما كنت أذهب أو أفعل، مهما كتبت أو مشيت في مظاهرة في سفرى وفى عودتى عند أبواب المطارات وفى مواجهة ضباط الداخلية في كل ذلك كنت أعتمد بلا وعى على أن نبيل الهلالى موجود، وأنه إذا ما حدث شىء لى فإنه سيبرز من الظلمة للدفاع عنى كنت مطمئنا إلى أن في الحياة دفاعا وفارسا سيظهر في اللحظة المناسبة بقامته الطويلة ويأخذ في تفنيد التهمة الملفقة، ثم يرفع عينيه المهذبتين اللامعتين إلى القضاة صائحا بصوته النحيف: أفرجوا عن هذا الإنسان.. كان كل معتقل وملاحَق «إنسانًا» بالنسبة له الآن مع رحيل نبيل الهلالى اختفت فكرة الدفاع وفارقتنا الطمأنينة على مصائرنا، بعد رحيل الهلالى الذي كان يجوب البلاد باحثًا عن مظلوم ليدافع عنه، على مدى أكثر من نصف قرن.