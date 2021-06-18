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وزير الأوقاف : ثوابت السياسة المصرية ترتكز على صوت الحكمة

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وزير الأوقاف : ثوابت السياسة المصرية ترتكز على صوت الحكمة وزير الأوقاف : ثوابت السياسة المصرية ترتكز على صوت الحكمة

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قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن ثوابت السياسة المصرية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية خلال استقباله وزراء الإعلام العرب تدعو للفخر، وترتكز على صوت الحكمة والعقل وممارسة السياسة النظيفة.


وأوضح وزير الأوقاف في تصريحات له الليلة، أن من أهم معالم ثوابت السياسة المصرية أنها ترتكز على البناء لا الهدم، وتقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأحد، وتعلي قيمة الدولة الوطنية ومؤسساتها، وتتصدى بشجاعة للإرهاب وجماعات أهل الشر، ولا يمكن أن تتخذ من توظيف الجماعات الإرهابية أو المتطرفة أداة لتحقيق مصالحها أبدًا.


وثمن وزير الأوقاف ما قاله الرئيس السيسي من أن هذه السياسات ليست مرحلية إنما هي ثوابت السياسة المصرية الراسخة، فقوة قوة حكيمة لحماية أمنها القومي، وليست للاعتداء على أحد أو التآمر ضد أحد، فالسياسة المصرية لا تعرف التآمر ولا الغدر، وكما ذكر الرئيس في أكثر من موقف فإن الجيش المصري جيش رشيد يحمي ولا يبغي، ولكنه نار تحرق المعتدي.

المصرى اليوم

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