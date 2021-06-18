الإسماعيلية للأفلام القصيرة يكرم صفية العمري .. والفنانة تطالب بأعمال عن نماذج نسائية

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شهدت فعاليات اليوم الثاني من الدورة ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، عرض فيلم «كان لك معايا» بطولة الفنانة القديرة صفية العمري والفنان محمود قابيل إخراج وتأليف روجينا باسالي.

وعقب الانتهاء من عرض الفيلم تم إقامة ندوة لتكريم الفنانة القديرة صفية العمرى وتم عرض مشاهد من أعمالها التي قدمتها على مدار تاريخها. وخلال الندوة التي أدارها الناقد السينمائي طارق الشناوى تحدث الأخير في البداية على حرص إدارة مهرجان الاسماعيليه على تكريم الفنانة صفية العمري أحد رموز الفن السينمائي المصرى، التى تمثل أيقونة للفن من خلال مصداقيتها وخروجها عن وسيلة العرض وأصبحت جزء من الحياة، وقد شاهدنا ذلك في مسلسل ليالى الحلمية، ما صنع لها قاعدة جماهيرية بعيداً عن جيوش الإعلام حيث أطلقت عليها الجماهير العديد من الألقاب وأبرزها«بلح صفية».



وأضاف الشناوى أن العمرى عملت مع العديد من كبار المخرجين والنجوم، حيث ابدعت على المسرح والسينما، كما قدمت أعمال درامية مثلت علامة من علامات الفن المصرى. وأشار إلى أنه يتقدم بالتحية للفنانه صفية العمري، كما اشكر مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي صاحب التاريخ الطويل في تكريم النجوم.

وفى بداية حديثها أكدت الفنانة القديرة صفية العمرى أن أكثر ما يسعدها هو كم التقدير الذي حصلت عليه خلال مشوارها الفني مؤكدة على سعادتها بالتواجد في مدينة الإسماعيلية العريقة، كما تقدمت بالشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والسيناريست محمد الباسوسى رئيس المركز القومى للسينما، والناقد السينمائي عصام زكريا رئيس المهرجان وجميع القائمين على المهرجان الذي سعدت بعودته مرة أخرى، واتقدم بشكر خاص للفنان محمد الباسوسى الذي قدم لى الدعوة التكريم ونجح في اقناعى بالمشاركة في العمل والحضور رغم الظروف الصعبة التي كنت أمر بها خلال الفترة الماضية.



واضافت الفنانة صفية العمرى على حرصها بدعم الشباب والتعاون مع المركز القومى للسينما وأن يتم المزج بين الأجيال في الأعمال الفنية. وطالبت بضرورة الإهتمام بأعمال تخص المرأة في السينما والتليفزيون خاصة بعد نجاح الأعمال الوطنية مثل الإختيار وهجمة مرتدة وكان يجب في الفترة المقبلة أن يتم تناول نماذج نسائيه مهمة طوال التاريخ المصري والعربي خاصة مع تواجد وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم التي تدعم السينما بشكل كبير.



أوضحت أن الفنان لديه عطاء ويتم عزله دون عزل نفسه ما يصيبه بالقهر والظلم،انا أشعر بالقهر حينما أجد عمل سخيف يعرض على تصعب عليا نفسي،ارفض التنازل وارفض حتي أقول كلمة غير مقتنعة بيها ولو بمقابل مليون جنيه،لن أتنازل من أجل المادة،احترم نفسي واسمي وعلاقتي بجمهوري، الفنان يشعر بالقهر حينما لا يتم تقديره بالشكل السليم. وعن رأي أولادها الذين يعيشون خارج البلاد في أعمالها أكدت أنهم لا يشاهدوا أعمالها، وأن لديهم الكثير من الملاحظات على التعايش في مصر بسبب الروتين وغيره، هم مصريين بدون شك،وفخورين بوالدتهن، والحمد لله رصيدي 100 فيلم حصلت عليها جوائز عديدة،والفنان صلصال يتشكل مع الشخصية والدور، أحب المخرج الذي يغير من شكلي وملامحي هو ما نجح فيه القدير يوسف شاهين بفيلم المصير حينما طلب زيادة وزني بشكل مخيف،وكذلك دوري في فيلمي الاخير كان لك معايا كانت شخصية غير صفية العمري إطلاقا.



وعن سبب ابتعادها عن الكوميديا قالت: «أنا مش دمي تقيل وقدمت مواقف مضحكة مثلاً في الجزء الرابع من مسلسل ليالي الحلمية. كان لدي أنشطة في التسعينيات خيرية لكبار السن والمعاشات والمسنين وحينما رشحت لأن أكون سفيرة للنوايا الحسنة كان نتاج هذه الأعمال مصريا وعربياً.

ومن جانبه أكد السيناريست محمد الباسوسى أنه رغم حرصه على العمل كل عام، إلا أنه اكتشف قيمه العمل الجماعي بعد توليه رئاسة المركز القومى للسينما . واضاف أنه عندما شاهد سيناريو العمل وجد به تفاصيل كثيرة ويحتاج لمجهود خاص، مشيراً إلى أن المخرجة رشحت الفنانة صفية العمرى التي رحبت بالمشاركة مع الفنان محمود قابيل في العمل رغم أنه فيلم قصير، وكانت ملتزمة بالحضور قبل موعد التصوير وتعاملت في هذا الفيلم بروح الهواية والنجومية والاحترافية حيث نجحت في توصيل الدور الذي قامت به بكل بساطة.



واختتم الباسوسى حديثه بتوجيه الشكر للفنانة صفية العمرى مطالبا جميع النجوم بالسير على نهجها في احتضان الشباب وتقديم الدعم لهم، مؤكداً أن المركز القومى للسينما سوف يعود من جديد لتقديم دورة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.



ومن جانبه تحدث سمير فرج مدير المهرجان مؤكداً أن الفنانة صفية العمرى تحب عملها جدآ وتحرص دائماً على أخذ رأى الجميع في المشاهد التي تقوم بتصويرها.

وفى ختام الندوة تم تكريم الفنانة صفية العمري بمنحها درع خاص من المهرجان.



يذكر أن مهرجان الاسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست«محمد الباسوسي» وتقام دورتة ال ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتي ٢٢ يونيو الجارى تحت رئاسة الناقد السينمائى«عصام زكريا».و يقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان. ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991