تغييرات بالجملة بتشكيل البرازيل ضد بيرو في كوبا أمريكا .. ونيمار أساسيًا

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أعلن المدرب البرازيلي، تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، تشكيل منتخب بلاده، لمباراة بيرو، في بطولة كوبا أمريكا.

البرازيل تستقبل بيرو على ملعب «نيلتون سانتوس»، في الساعة الثانية صباحًا، ضمن لقاءات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى. وشهد التشكيل تواجد نيمار دا سيلفا، كأساسي، والعديد من التغييرات، إذ يجلس ماركينيوس، فينيسيوس، أليسون، فيرمينو، كاسيميرو، ريتشارليسون على مقاعد البدلاء.

تشكيل البرازيل اليوم

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أليكس ساندرو، تياجو سيلفا، ميليتاو، دانيلو.

خط الوسط: فريد، فابينيو، إيفرتون، جيسوس.

خط الهجوم: نيمار، جابرييل باربوسا.

مقاعد بدلاء البرازيل:

إيفرتون، أليسون، إيمرسون، ماركينيوس، لودي، دوجلاس لويز، ريبيرو، كاسيميرو، باكيتا، فيرمينو، فينيسيوس، ريتشارليسون.