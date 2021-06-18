قبل مواجهة الترجي .. إصابة نجم الأهلي في المران باستاد رادس

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شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدم استكمال رمضان بيكهام لاعب الفريق لفقرات المران الذي أقيم مساء أمس على الملعب الفرعي باستاد رادس، استعدادًا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس في تونس.



ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن بيكهام عانى من إجهاد في العضلة الضامة، وفضل الجهاز الطبي بقيادة أحمد أبوعبلة طبيب الفريق عدم استكماله فقرات المران قبل الاطمئنان على حالته.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، إن اللاعب سوف يجري أشعة سونار على العضلة الضامة مساء أمس، لتحديد موقفه من المشاركة في مران الغد ولحاقه بمباراة الترجي.