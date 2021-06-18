أسماء ضحايا تصادم 5 سيارات خلال زفاف بالمنيا.. التقارير الأولية: نتيجة السرعة الزائدة 

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لقى 4 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 25 آخرين، من أهالي قرى صفط الغربية، والخياري، وطوخ الخيل، ومدينة أبوقرقاص، في حادث تصادم 5 سيارات، خلال مسيرة زفاف بالمنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم 5 سيارات أرقام 3519 ن س ج مكروباص، و9564 ن ل س نصف نقل، و1953 ن ب ا ملاكي، و2684 ن م ج ملاكي، و8596 ن ي ا ملاكي، بالطريق الدائري، مدخل قرية صفط الشرقية، بمركز المنيا، خلال مسيرة زفاف، بسبب السرعة الزائدة.

تشبب الحادث في مصرع 4 أشخاص، وهم منصور سلطان خليفة، 55 سنه، طوخ الخيل، وإسلام سيد عبدالرحيم، 18 سنة، وبنت عمة ثناء محمود عبدالرحيم، 12 سنه، ووليد على منصور، 24 سنة، مقيمون جميعا بقرية صفط الغربية، بمركز المنيا .

وإصابة 25 آخرين، وهم سارة سيد ضرار، 18 سنة، وإسراء نجاح عبدالغني، 19 سنة، وفاطمة خضر أحمد، 28 سنة، قرية الخيارى، وإسلام أحمد محمد، 16 سنة، صفط الغربية، ونورا قاسم إسماعيل، 20 سنة، الخياري، والسيسي نور عمر، وحسين أحمد عمر، 6 سنوات، صفط الغربية، ومروه خلف حسن، 20 سنة، الخياري، محمد حسين أحمد، 42 سنة، أبوقرقاص، ومهاب صلاح الدين عمر، 21 سنة، جمال عبدالناصر سيد، 24 سنة، حمزة جمال عبدالرحيم، 25 سنة، ومحمود أبو العيون محسن، 25 سنة، صالح سيد عبدالرحيم، 24 سنة، وعبدالناصر عبدالرحيم مفتاح، 20 سنة، وصابر خليل محمد، 26 سنة، صفط الغربية، وفاطمة سيد على، 20 سنة، وحياة حسونة حسين، 35 سنة، وامل قاسم بكر، 25 سنة، وعائشة عبدالكافي عبداللطيف، 47 سنة، وفرحة هاني الجنايني، 21 سنة، وأسماء لطفي توفيق، 20 سنة، مقيمون الخياري. تم نقلهم جميعا إلى مستشفى المنيا العام. وكلا من رضا جلال عبدالرازق، 28 سنة، ومحمد رمضان عبدالباقي، 18 سنة، مقيمان صفط الغربية، تم نقلهما إلى مستشفى جامعة المنيا.

قال الدكتور عماد حمدي، مدير مستشفي المنيا العام، إنه تم إجراء الإسعافات العاجلة للمصابين، وإيداع الضحايا مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما نجا العروسين من الحادث المروع.