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هل ارتفاع الصفائح الدموية من موانع تلقي لقاح "كورونا"؟.. 3 شروط للحصول عليه

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هل ارتفاع الصفائح الدموية من موانع تلقي لقاح "كورونا"؟.. 3 شروط للحصول عليه هل ارتفاع الصفائح الدموية من موانع تلقي لقاح "كورونا"؟.. 3 شروط للحصول عليه

هل ارتفاع الصفائح الدموية من موانع تلقي لقاح

أفاد حساب "الصحة_937" بضرورة أن يحرص من لديه ارتفاع في الصفائح الدموية على 3 أمور عند تلقي اللقاح، وذلك في رده على استفسار أحد المغردين.

وقال الحساب التوعوي التابع لوزارة الصحة في معرض رده على استفسارات أحد المغردين الذين يعانون من ارتفاع في الصفائح الدموية: "بشكل عام المرضى الذين على أدوية خاصة بمنع تخثر الدم يمكن لهم أخذ اللقاح، مع الحرص على المراقبة بعد أخذه لمدة 30 دقيقة، والتأكد من خلو موضع الحقن من النزيف قبل الخروج من موقع التطعيم، مع أهمية استشارة الطبيب المعالج وأخذ التوصية بأخذ اللقاح من عدمه".

وسبق أن أوصت وزارة الصحة من لديه كذلك نقص في الصفائح الدموية باتباع نفس الإرشادات السابقة، إذ أوضحت أنه من يشتبه بإصابته بنقص شديد في الصفائح الدموية أقل من 10 آلاف، يمكنه أخذ اللقاح، والحرص على المراقبة بعد أخذ اللقاح لمدة 30 دقيقة، والتأكد من خلو موضع الحقن من النزيف قبل الخروج من موقع التطعيم، مع أهمية استشارة الطبيب المعالج وأخذ التوصية منه بأخذ اللقاح من عدمه.لقاح كورونا وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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