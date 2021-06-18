وزير السياحة و الآثار يناقش تنقية السوق من الكيانات غير المرخصة

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أعلنت وزارة السياحة والآثار، الخميس، أنه في إطار جهود الوزارة في إحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة والتأكد من سلامة وجودة الخدمات المقدمة للسائحين بكافة المحافظات السياحية، عقد اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس لجنة تيسير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وبعض ممثلي الغرف السياحية والقيادات الأمنية، لمراجعة ومتابعة إجراءات وضوابط تنفيذ ممارسة الأنشطة والخدمات السياحية.

خلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة تضافر الجهود لتنقية السوق من عمل الكيانات غير الشرعية وغير المرخصة من قبل الوزارة بتقديم هذه الخدمات حماية لصناعة السياحة والسائحين، بالإضافة إلى التأكيد على التعامل بكل حسم مع أية مخالفات يتم رصدها، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة قانونا ضد أي مخالف والقضاء على الكيانات غير الشرعية، حفاظا على سمعة وصورة المقصد السياحى المصري.