سميرة عبد العزيز: «محمد رمضان شتمني وقالي يا شحاتة أنا باخد 20 مليون وأنتي 20 ألف»

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قالت الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز، إن الفنان «محمد رمضان، شتمني لما رفضت تجسيد دور أمه في أحد الأعمال».

وأضافت خلال ندوة تكريمها بالمصري اليوم: «قال عامل بلطجي، وفضحني لما رفضت أقوم بدور أمه وقالي انتي شحاتة أنا باخد عشرين مليون وأنتي عشرين ألف، واتكلموا عن الحدث ده في السوشيال ميديا (الهباب) اللي كلها نميمة، أنا متكلمتش ولا قلت حاجة وناس شتموني وآخرين دافعوا عني، لكن هو قل أدبه».

وتابعت: «الحكاية بقت فلوس، بقت قيم مزيفة غير حقيقية، مفيش قيم ده سببه إن التليفزيون لا ينتج ولا مؤسسة السينما، وصوت القاهرة»، مؤكدة ضرورة عودة الدولة للإنتاج مرة أخرى.