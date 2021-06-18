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قالت الفنانة الكبيرة رجاء حسين، عن عدم تواجد النجوم الكبار في الدراما، إن الفن في أي وقت هو الفن، مضيفًة: تناسونا إحنا بقينا عاملين زي خيل الحكومة لما بتكبر بنضرب بالنار.

وأضافت: أننا بعدنا عن الدراما الاجتماعية اليوم أصبح تقديم نماذج الاغتصاب والضرب والمخدرات بدون هدف ولكننا قديمًا كنا نقدم نفس النماذج ولكن لندق ناقوس الخطر.

وتابعت: هناك عدة عوامل دخيلة على مجتمعنا غير طبيعية، هناك كتاب في بعض الأحيان يضطروا لجذب الجماهير، ولكننا لدينا نموذج جيد مثل نجيب محفوظ، فهو قدم البلطجية بهدف ولكن اليوم كل شيء مباح باسم الفن في أي وقت.

وتساءلت: هل مازال هذا الكم من الرصاص والحقد والكراهية موجودة في المجتمع؟ لا أعلم، لافتة أنهم يعيشون على ماسبيرو زمان، مؤكدة أننا يجب ألا ننسى نقطة هامة وهي أن التليفزيون للأسر المصرية وليس لرواد الشوارع ويجب تقديم الثقافة والتوعية والنواحي الاجتماعية.