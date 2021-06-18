استخرج الرقم القومي في 24 ساعة.. تعرف على الأسعار الجديدة واحذر غرامات الداخلية

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استخراج بطاقة الرقم القومي في أسرع وقت ممكن، خدمة يسعي الكثير من المواطنين إلى الحصول عليها، ولذا يبحثون عن كيفية الحصول على بطاقة رقم قومي وأسعار استمارة البطاقة vip والاستمارات الأخرى والخطوات المطلوبة لاستخراجها.

«المصري اليوم» توضح لقرائها كل التفاصيل الخاصة بالسجل المدني والقرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة لاستخراج بطاقة الرقم القومي بدون مجهود.

أصدرت وزارة الداخلية قرارات جديدة لتسهيل على المواطنين استخراج بطاقة رقم القومي في أسرع وقت ممكن منها تمديد ساعات العمل في بعض سجلات الأحوال المدنية إلى التاسعة مساء، كما تم افتتاح مكاتب جديدة في كثير من المناطق في القاهرة والجيزة، كما قررت استمرار العمل طوال أيام الأسبوع متضمناً يوم الجمعة في في بعد السجلات الأحوال المدنية.

يوجد ثلاث أنواع من استمارة البطاقة الشخصية تختلف أسعارها حسب نوعها الفترة المقررة لاستلامها وهي

1- الاستمارة المميزة أو vip سعرها 170 جنيهاً ومن خلالها يتم استلام البطاقة الشخصية بعد 24 ساعة.

2- الاستمارة العاجلة وسعرها 120 جنيها ومن خلالها يتم استلام بطاقة الرقم القومي بعد 3 أيام من تاريخ تسليم الاستمارة في السجل المدني.

3 -الاستمارة العادية بـ 45-جنيها فقط يتم الاستلام البطاقة بعد أسبوعين من تاريخ تسليمها.

1- شراء استمارة البطاقة من السجل المدني.

2- تقديم إثبات رسمي بالمهنة ومحل إقامة.

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- ألا يقل سن المتقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي عن 16 سنة.

3- يشترط أن يكون للمتقدم بيان ميلاد في السجل المدني.

حذرت وزارة الداخلية من 4 غرامات يتعرض لها المتقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي.

1- غرامة 100 جنيه تدفع في حالة التأخر عن استخراج البطاقة الشخصية لأول مره بعد كرور 6 شهور من بلوغ سن 16 سنة.

2- غرامة 50 جنيه تدفع في حالة التعامل بالبطاقة القديمة بعد انتهائها، غرامة 50 جنيه أيضا تدفع في حالة عدم تحديث صاحب بطاقة الرقم القومي بياناتها بعد 7 سنوات من تاريخ اصدارها.