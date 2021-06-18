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خالد الغندور يكشف مفاجأة مدوية لجماهير

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خالد الغندور يكشف مفاجأة مدوية لجماهير الزمالك خالد الغندور يكشف مفاجأة مدوية لجماهير

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كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي السابق، عن مفاجأة مدوية لجماهير القلعة البيضاء. وكتب على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قريبا مفاجأة مدوية سعيدة لكل الزملكاوية».

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقق الفوز على أسوان، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز ثلاثية الزمالك كل من أحمد سيد زيزو، هدفين والتونسي سيف الدين الجزيري هدف.

المصرى اليوم

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