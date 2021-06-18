★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، عن مفاجأة مدوية لجماهير القلعة البيضاء. وكتب على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قريبا مفاجأة مدوية سعيدة لكل الزملكاوية».

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقق الفوز على أسوان، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز ثلاثية الزمالك كل من أحمد سيد زيزو، هدفين والتونسي سيف الدين الجزيري هدف.