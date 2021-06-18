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ألمانيا تسمح بدخول المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي شريطة الحصول على اللقاح

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ألمانيا تسمح بدخول المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي شريطة الحصول على اللقاح ألمانيا تسمح بدخول المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي شريطة الحصول على اللقاح

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قالت وزارة الداخلية الألمانية الخميس، إنها ستسمح بدخول القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي بدءًا من 25 يونيو شريطة حصولهم على الجرعة الكاملة للقاح الواقي من ما لم تكن دولهم مدرجة ضمن قائمة مناطق تنشط بها سلالات جديدة من الفيروس.

وقالت الوزارة في بيان «أصبحت رحلات الزيارة والرحلات السياحية متاحة مجددا للحاصلين على اللقاح» مشترطة حصول الوافدين على الجرعة الكاملة للقاحات قبل 14 يوما من موعد الوصول.

وأضافت الوزارة أنها ستظل تستثني دخول القادمين من مناطق موبوءة بسلالات جديدة من الفيروس.

المصرى اليوم

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