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السلطة الفلسطينية تدين احتجاز «حماس» وزير الأشغال العامة أثناء توجهه إلى غزة

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السلطة الفلسطينية تدين احتجاز «حماس» وزير الأشغال العامة أثناء توجهه إلى غزة السلطة الفلسطينية تدين احتجاز «حماس» وزير الأشغال العامة أثناء توجهه إلى غزة

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أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء الخميس، قيام حركة «حماس» باحتجاز وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة لمدة ثلاث ساعات على معبر بيت حانون أثناء توجهه ظهر اليوم إلى قطاع غزة،قبل أن تسمح له بالدخول بعد تدخل وسطاء.

وأعرب اشتية عن استهجانه مما أقدمت عليه حركة «حماس» تجاه الوزير الذي يقوم مع الفريق الذي شكّلته بمهمة حصر الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، والعمل على توفير المأوى للعائلات التي فقدت مساكنها بسبب العدوان.

واعتبر رئيس الوزراء احتجاز الوزير زيارة وعرقلة مهمته محاولة لتعكير أجواء الوحدة الوطنية التي سادت بين أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، وعرقلة لجهود لجنة إعادة الإعمار التي يرأسها الوزير، وتضم فنيين من جميع فصائل العمل الوطني، داعيا حماس إلى عدم تكرار ما حدث وتسهيل مهمة جميع وزراء الحكومة الذين يتولون الإشراف على تنفيذ برامج تنموية مهمة للتخفيف من الأعباء التي تفاقم من المعاناة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة.

المصرى اليوم

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