 كيفية تخزين المياه بشكل آمن فى المنزل.. حملات توعية بالمنيا

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قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إن إدارة التوعية بالشركة بالتعاون مع قطاع المعامل والجودة قامت بعمل ندوات توعية بقرية نزلة البدرمان بمركز دير مواس ضمن خطط سلامة ومأمونية المياه.

وأكد أن هذه الأنشطة تأتى تنفيذا لتكليفات كل من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن للمواطن المنياوى.

وأضاف الشهاوى أنه تم عمل لقاءات واستبيانات مع عمدة وأهالى القرية لتعريفهم بأهمية الحفاظ على مصادر المياه، وكيفية تخزين المياه بشكل آمن في المنزل في حالة رغبتهم في تخزين المياه.