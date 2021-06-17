إعادة حلقة حمادة هلال في «واحد من الناس» الجمعة

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يعرض برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الجمعة والسبت اعادة لحلقة الفنان والمطرب حمادة هلال، حيث يحل ضيفا على الاعلامي دكتور عمرو الليثي، ويفتح قلبه وعقله ويحكي عن اللحظات الأخيرة في حياة والدته، ويكشف عن وصيتها له قبل الرحيل ويوجة رسالة صادمة لحمو بيكا، والمفاجأة الساحر عزام يقرأ افكاره على الهواء ويواجهه باشياء لم يتوقعها واسرار لم يعلن عنها وسط حالة من الدهشة والذهول .

كما يتحدث حمادة هلال عن أسرار حياته المهنية ونشأته، واحدث مشاريعه السينمائية والغنائية، وكيف دخل عالم الغناء وأهم المحطات في حياته الفنية.

يذاع برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة«في العاشرة مساء الجمعه والسبت على شاشة الحياة .