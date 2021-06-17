هارب من السجن فى 2011 .. القبض على تاجر مخدرات بعد مطاردة بـ جبال أسيوط

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ألقت قوة أمنية تابعة لـ الإدارة تأمين الطرق بمديرية أمن أسيوط القبض على تاجر مخدرات أثناء تواجده داخل سيارته بالمنطقة الجبلية وبحوزته كمية من المواد المخدرة وبندقية آلية حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق .

وكانت قوة أمنية أثناء تفقد الحالة الأمنية بالمنطقة الجبلية تلاحظ للقوات قدوم إحدى السيارات بسرعة من مدق بالطريق الصحراوى وتمكنت القوات من ضبط قائدها عقب محاولته الهرب حال إستيقاف السيارة وتبين أنه عنصر إجرامى وهارب من السجون خلال يناير 2011 - له معلومات جنائية وضبط بحوزته بندقية آلية 2 خزينة وطلقات نارية وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 5 جرام – مبلغ مالى – 5 هاتف محمول وبتفتيش السيارة تم العثور على طبنجة بخزينتها من الطلقات نارية، و5 أكياس بداخلهم كمية مادة الشابو وزنت 50 جرام وكيس بداخله كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام – عدد من فوارغ الطلقات النارية تبين قيام المذكور بإخفائها داخل تابلوه السيارة ويشار إلى قيامه بإنتحال إسم شقيقه خشية ضبطه لكونه هارب من السجون ومطلوب ضبطه فى أحكام قضائية تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.