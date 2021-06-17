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محافظ الشرقية يشيد بمركز تدريب علوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا

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محافظ الشرقية يشيد بمركز تدريب علوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا محافظ الشرقية يشيد بمركز تدريب علوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مركز تدريب علوم الحاسب الألي والتكنولوجيا التابع لديوان عام المحافظة، حائز على شهادة الأيزو 9001 لسنة 2001، وحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة تقييم مراكز التدريب برئاسة مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، والحاصل على ترخيص إختبارات الرخصة الدولية، مشيراً إلى أن المركز يقوم بالتدريب على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الألي والتدريب على البرامج المتخصصة «هندسة جرافيك وتصميم -البرمجة»، ويمنح دورات«التنمية البشرية- الموارد البشرية- بنوك بورصة- تحكيم دولي».

وأشار إلى أن المركز يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة ، ويقوم بإستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة، وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم.

ومن جانبه، أوضح ممدوح الشرقاوي مدير مركز علوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا، أنه خلال الفترة من ٢٠١٥ حتي ٢٠٢١ م، تم تنفيذ ١٨٥ دورة تدريبية في مجال الحاسب الآلي منهم ٩٧ دورة عامة و٨٨ دورة خاصة لعدد ١١٠٩ متدرب، كما تم تنفيذ عدد ٢٣٨٦ جلسة إختبار لمنح الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL وتسليم ٢٧٨ شهادة للمتدربين بعد إجتيازهم الإختبارات اللازمة.

أشار مدير مركز تدريب علوم الحاسب الآلي، أنه خلال أشهر أبريل ومايو ويونيه ٢٠٢١، تم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلي للجامعات ومركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلوما التابع لديوان عام محافظة الشرقية، لإعتماد المركز للتدريب والإختبارات لشهادة أساسيات التحول الرقمي Digital Transformation، وأضاف أنه تم تطوير ورفع كفاءة أجهزة الحاسب الآلي وتحميل البرامج المطلوبة لشهادة التحول الرقمي، ورفع الذاكرة العشوائية بها إلى (4 جيجابايت ) لتتناسب مع البرامج المطلوبة.

كما تم إعادة بناء داخلية لأجهزة الحاسب الآلي بالمركز وتوصيلها بشبكة الإنترنت لتتناسب مع البرامج المستخدمة في التحول الرقمي، مشيراً إلى أن المركز يُعد من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي، وأن المتدرب يحصل على شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.

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