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بيراميدز يطلب مساندة الدولة والسماح بحضور الجماهير أمام الرجاء

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بيراميدز يطلب مساندة الدولة والسماح بحضور الجماهير أمام الرجاء بيراميدز يطلب مساندة الدولة والسماح بحضور الجماهير أمام الرجاء

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قرر نادي بيراميدز مخاطبة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، من أجل الحصول على الموافقة بحضور الجماهير لمباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام الرجاء المغربي.

ويحل الرجاء المغربي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، على أن تقام مباراة الإياب يوم ٢٧ يونيو على استاد مركب محمد الخامس بكازبلانكا.

أوضح النادي أنه يأمل في الحصول على موافقة الجهات المسؤولة لحضور الجماهير لدعم الفريق ممثل الوحيد في بطولة الكونفدرالية، خاصة أنه يبحث عن نتيجة مطمئنة تمكنه من العبور في الإياب والوصول للنهائي القاري في بنين.

المصرى اليوم

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