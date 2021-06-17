كوكايين ووذهب بحوزة عاطل فى الخليفة والمتهم يعترف

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تمكنت قوة امنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ أثناء مرورها لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة حال إستقلاله سيارة "مستأجرة " وبحوزته "كمية من مخدر الكوكايين – مبلغ مالى – مشغولات ذهبية – 3 هواتف محمولة – ميزان حساس"،بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى والمشغولات الذهبية من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته.