أخبار عاجلة

استشاري يطالب بملصقات تعريفية بكمية الكربوهيدرات بالمطاعم لمرضى السكري -
صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 بلقاح "فايـزر" -
"معهد الأئمة" ينفذ ندوة "مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات" غداً -
سفير الفلبين يكرم ممرضي وممرضات مستشفى "رعاية الرياض" -
الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها -
الطرق والسكة الحديد والموانئ على الخريطة العالمية -
الجيزة تستجيب لمواطن اشتكى من ورش موبيليا وآخر من شادر أضاحي -
تطوير 11 منطقة غير آمنة فى شبرا الخيمة -
أهالى «سماكين سوهاج» بعد تطوير منازلهم: «كنا عايشين أموات» -
«الدقهلية بتتغير».. 1656 وحدة سكنية جديدة فى المنصورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كلية الشريعة والقانون بدمنهور تُحذر: ممنوع دخول مرتدي «السلاسل والبنطلون المقطع»

Print
كلية الشريعة والقانون بدمنهور تُحذر: ممنوع دخول مرتدي «السلاسل والبنطلون المقطع» كلية الشريعة والقانون بدمنهور تُحذر: ممنوع دخول مرتدي «السلاسل والبنطلون المقطع»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور السيد أحمد مرجان، عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور، في محافظة البحيرة، والتي تتبع جامعة الأزهر، منع دخول الطلاب الذين لا يرتدون ملابس لائقة أو يقصون شعرهم قصات غريبة من دخول الامتحان بعد تحذيره وتنبيهه.

وقالت إدارة الكلية في تصريحات صحفية، الخميس، إن «الطالب الذي يرتدي ملابس غير لائقة، أو يقوم بقص شعره بطريقة غريبة أثناء أداء الامتحانات يتم تحذيره ومطالبته بعدم تكرار ذلك الأمر مرة أخرى، وتنبيهه إلى عدم ارتداء الملابس التي لا تليق بالمنتسبين للأزهر الشريف وجامعة الأزهر».

وأشار عميد كلية الشريعة والقانون إلى أن «الكلية تخاطب طلابها بالحسنى، لعدم تكرار ذلك الأمر مرة أخرى، وليكون طلاب الأزهر قدوة لزملائهم في الجامعات الأخرى، ولذا يجب ارتداء الملابس التي تليق بهم».

وشدد الدكتور سيد مرجان على ضرورة الالتزام بالحضور قبل موعد بداية انعقاد لجان الامتحانات، وعدم التأخير حتي لا يتم حرمان الطالب من دخول اللجنة، متمنيًا التوفيق والنجاح والسلامة لجميع الطلاب منتسبي كلية الشريعة والقانون بدمنهور.

وأصدر المركز الإعلامي للكلية الشريعة والقانون بيانًا جاء فيه: قمنا بنشر تحذيرات سابقة حول ذلك الأمر، ونكرر التحذير من ارتداء الطلاب لـ«البنطلونات المقطعة»، والسلاسل، و«الحظاظات»، أو القيام بعمل القصات الغريبة للشعر «القزع» خلال الامتحانات، وأن أي طالب يقوم بمخالفة التعليمات سيتم منعه من دخول اللجان .

ونشرت إدارة شؤون الطلاب في الكلية التي تقع بوسط مدينة دمنهور في محافظة البحيرة قرارًا سابقًا بتاريخ 14 إبريل الماضي بمنع دخول الامتحانات الشفوية والتحريرية لـ«القزع» أو الذين يرتدون البنطلون المقطع أو السلاسل أو الأساور.

كلية الشريعة والقانون بدمنهور تحذر: ممنوع دخول الامتحانات لـ«القُزع» وحاملي «الحظاظات» أو«البنطلون المقطع»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الطرق والسكة الحديد والموانئ على الخريطة العالمية

الطرق والسكة الحديد والموانئ على الخريطة العالمية

الجيزة تستجيب لمواطن اشتكى من ورش موبيليا وآخر من شادر أضاحي

الجيزة تستجيب لمواطن اشتكى من ورش موبيليا وآخر من شادر أضاحي

تطوير 11 منطقة غير آمنة فى شبرا الخيمة

تطوير 11 منطقة غير آمنة فى شبرا الخيمة

أهالى «سماكين سوهاج» بعد تطوير منازلهم: «كنا عايشين أموات»

أهالى «سماكين سوهاج» بعد تطوير منازلهم: «كنا عايشين أموات»