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المخرج محمود كامل: العمل مع روبي ممتع.. وأنتظر عرض «السجين»

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أعرب المخرج محمود كامل عن سعادته بالعمل مع الفنانة روبي في مسلسلهما الجديد «شقة 6»، والمقرر بدء عرض أولى حلقاته منتصف شهر يوليو المقبل على إحدى المنصات.

وقال كامل، في تصريحات صحفية، إنه سعيد بالعمل مع روبي فهي فنانة دؤوبة والعمل معها ممتع، كما أنها حريصة على تفاصيل المسلسل، معربا عن سعادته أيضا بالتعاون مع جميع أسرة المسلسل أحمد حاتم وصلاح عبدالله وهاني عادل ورحاب الجمل ومحمود البزاوي.

روبي في مسلسل شقة 6

وأضاف أنه ينتظر عرض فيلمه السعودي الجديد الذي يحمل اسم «السجين»، خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصويره، من بطولة الفنانة إلهام على وخالد صقر وطارق النفيسي وفهد عبدالعزيز والطفلة ريم عبدالقادر، متمنيًا أن يظهر للجمهور في أحسن صورة.

يذكر أن المخرج محمود كامل أخرج العديد من الأعمال المتنوعة ما بين الدراما والسينما منها مسلسل «القطة العامية» بطولة الفنانة حنان ترك، وفيلم «عزبة آدم، وأدرينالين، وعمار، وبنات ثانوي»، وحكاية «أمر شخصي» إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا» ولعبت بطولتها الفنانة شيري عادل.

المصرى اليوم

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