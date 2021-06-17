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تواصل أعمال توريد محصول القمح في المنيا

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تواصل أعمال توريد محصول القمح في المنيا تواصل أعمال توريد محصول القمح في المنيا

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أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين في المنيا، استلام 370556 الف طن، و399 كيلوجرام، قمح محلي من المزارعين، منذ بدء استلام المحصول، في 15 إبريل الماضي، مؤكدا على استمرار أعمال توريد محصول القمح، حتى نهاية يونيو الجاري.

وقال «يوسف»، إن عملية التوريد تتم بشكل طبيعي، داخل الشون والصوامع، والهناجر، ووسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

يذكر أن المساحة المنزرعة بالمحافظة تبلغ 250 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 22 إردب للفدان، وبإجمالي 5.5 مليون إردب، تمثل ثلث إنتاج الجمهورية من المحصول.

المصرى اليوم

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