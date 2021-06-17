4 آلاف معلم و800 موجة يواصلون تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية بالمنيا

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أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، عن تواصل تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية داخل 3 كنترولات رئيسية، من خلال 4 آلاف معلم، و800 موجه مادة دراسية.

وشدد «الرشيدي» -خلال الجولة التفقدية التي قام بها، داخل لجان التصحيح التابعين للقطاع الشمالى ومقره إدارة بنى مزار التعليمية- على السرعة والدقة في الرصد وتطبيق قواعد العدالة لصالح الطلاب.

وأشار إلى تقسم مقار تقدير الدرجات لثلاث قطاعات، القطاع الأوسط ومقره المنيا، القطاع الشمالى ومقره بنى مزار، القطاع الجنوبى ومقره ملوى، وأوضح الرشيدى، توفير كل سبل الراحة للمصححين ومقدري ومراجعي الدرجات، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من تطهير وتعقيم جميع مقار لجان التصحيح ضد فيروس كورونا حفاظاً على سلامة العاملين في تصحيح الشهاده الإعدادية.

وأكد «الرشيدي» على المشاركين بأعمال التصحيح وتقدير الدرجات بضرورة التحلى بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم، من أجل صالح الطلاب للحصول على حقهم كاملًا دون زيادة أو نقصان.