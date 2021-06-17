أخبار عاجلة

استشاري يطالب بملصقات تعريفية بكمية الكربوهيدرات بالمطاعم لمرضى السكري -
صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 بلقاح "فايـزر" -
"معهد الأئمة" ينفذ ندوة "مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات" غداً -
سفير الفلبين يكرم ممرضي وممرضات مستشفى "رعاية الرياض" -
الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها -
الطرق والسكة الحديد والموانئ على الخريطة العالمية -
الجيزة تستجيب لمواطن اشتكى من ورش موبيليا وآخر من شادر أضاحي -
تطوير 11 منطقة غير آمنة فى شبرا الخيمة -
أهالى «سماكين سوهاج» بعد تطوير منازلهم: «كنا عايشين أموات» -
«الدقهلية بتتغير».. 1656 وحدة سكنية جديدة فى المنصورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

4 آلاف معلم و800 موجة يواصلون تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية بالمنيا

Print
4 آلاف معلم و800 موجة يواصلون تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية بالمنيا 4 آلاف معلم و800 موجة يواصلون تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية بالمنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، عن تواصل تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية داخل 3 كنترولات رئيسية، من خلال 4 آلاف معلم، و800 موجه مادة دراسية.

وشدد «الرشيدي» -خلال الجولة التفقدية التي قام بها، داخل لجان التصحيح التابعين للقطاع الشمالى ومقره إدارة بنى مزار التعليمية- على السرعة والدقة في الرصد وتطبيق قواعد العدالة لصالح الطلاب.

وأشار إلى تقسم مقار تقدير الدرجات لثلاث قطاعات، القطاع الأوسط ومقره المنيا، القطاع الشمالى ومقره بنى مزار، القطاع الجنوبى ومقره ملوى، وأوضح الرشيدى، توفير كل سبل الراحة للمصححين ومقدري ومراجعي الدرجات، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من تطهير وتعقيم جميع مقار لجان التصحيح ضد حفاظاً على سلامة العاملين في تصحيح الشهاده الإعدادية.

وأكد «الرشيدي» على المشاركين بأعمال التصحيح وتقدير الدرجات بضرورة التحلى بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم، من أجل صالح الطلاب للحصول على حقهم كاملًا دون زيادة أو نقصان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)