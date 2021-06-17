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بعد زيادة سعره .. تعرف علي اليوم الخميس 17 يونيو 2021

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بعد زيادة سعره .. تعرف علي سعر الحديد اليوم الخميس 17 يونيو 2021 بعد زيادة سعره .. تعرف علي اليوم الخميس 17 يونيو 2021

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ترصد «المصري اليوم» تطورات سعر الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس 17 يونيو 2021، وبعد إعلان مصانع الحديد في عن زيادة أسعارها بداية من مايو الماضي حيث تم رفع الأسعار 3 مرات متتالية خلال شهر واحد ما دفع الأسمنت وباقي مواد البناء إلى الارتفاع أيضا.

وشهد السوق تطورا في الأسعار حيث تجاوز أقل سعر في طن الحديد 14 ألف جنيه تسليم أرض المصنع وعلي الرغم من تراجع الحديد العالمية مجددا على خلفية الإجراءات الصينية إلا ان الاسعارالمحلية مازالت مرتفعة دون مبرر بحسب التجار .

انتهت مصانع الحديد من إعلان أسعارها الجديدة بداية من مايو الماضي والتي شهدت زيادة، حيث شهد سوق الحديد إعلان عدد من مصانع الحديد والشركات زيادات مفاجئة في أسعار طن الحديد، مبررة الارتفاع بزيادة أسعار السوق العالمية.

وقاد حديد عز الإعلان عن زيادة الأسعار في المصانع حيث أعلن حديد عز عن زيادة أسعار طن الحديد بواقع 150 جنيها للطن، وأبلغ حديد عز الوكلاء بالزيادة في الاسعار بداية من مايو، وبعد إعلان الزيادة فهذا يعني أن يصل سعر طن حديد عز إلى 13800 جنيه تسليم أرض المصنع ليزيد سعر الطن إلى أن يصل للمستهلك بنحو 14100 جنيه للطن ليتم بعدها زيادة الاسعار مرتين خلال نفس الشهر وتجاوز حاليا سعر الطن 14600 جنيه للطن.

وبعد إعلان عز عن زيادة أسعاره، تبعه إعلان شركة حديد المصريين عن زيادة الأسعار بواقع 150 جنيها للطن ليصل سعر الطن بداية من مايو أيضا إلى 13700 جنيه تسليم أرض المصنع أيضا ليقوم بعدها بزيادة السعر مرتين أيضا خلال الشهر.

كانت شركة حديد عز للصلب قد أعلنت قبل نهاية ابريل الماضي عن زيادة في أسعار المسطحات «الصاج» بنحو 1750 جنيهًا للطن، على أن يتم التطبيق في أول مايو موضحة أن الزيادة ترجع لارتفاع الأسعار العالمية للخام.

وانتقد تجار الحديد زيادة الأسعار في الوقت الحالي خاصة أن السوق يعاني من تراجع معدلات البيع ولم يكن هناك حاجة إلى زيادة الأسعار في ظل التباطؤ الحالي في الطلب على الحديد. وأكدوا على ركود المبيعات نتيجة الزيادة في الأسعار بداية من مايو بصورة ملحوظة ووجه التجار انتقادات حادة لمصنعي الحديد نتيجة استمرار زيادة الأسعار في الوقت الحالي رغم تراجع الأسعار العالمية والتي كانت الدافع الاساسي لزيادة الأسعار محليا كما حدث الشهر الماضي. وقد اتخذت الصين عدة إجراءات داخلية لوقف الزيادات المتواترة في الأسعار نتيجة زيادة الطلب هناك على الحديد بعد التعافي من أزمة كورونا جزئيا ما دفع الأسعار العالمية إلى الارتفاع بمعدلات غير مسبوقة .

أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس 17 يونيو 2021:

سعر طن حديد عز 14600- تسليم أرض المصنع حيث من المتوقع أن تزيد التكلفة بنحو 300 جنيه للطن إلى أن تصل للمستهلك.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن .

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيها للطن .

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن .

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن .

أسعار الأسمنت في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس 17 يونيو 2021:

سعر طن أسمنت لافارج 980 جنيهًا.

سعر طن أسمنت السويدي 828 جنيهات.

سعر طن أسمنت السويس 813 جنيها.

سعر طن أسمنت مصر بني سويف 898 جنيها.

سعر طن اسمنت العسكري 850 جنيها .

سعر طن أسمنت سيناء 750 جنيها.

يرى خبراء أن سوق العقارات ستشهد طفرة خلال الفترة القليلة المقبلة خاصة مع المبادرات التي أطلقتها الدولة بهدف تيسير إجراءات الحصول على وحدات سكنية تناسب كل المستويات وكان آخرها المبادرة الخاصة بالتمويل العقاري بفائدة لا تتجاوز 3%.

في سياق متصل، كشفت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء عن زيادة معدل الصادارت من الأسمنت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، لتصل لنحو 36 مليون دولار مقابل 26 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، واستحوذت 7 دول على نحو 86 % من الصادرات خلال تلك الفترة، حيث تصدرت ليبيا قائمة هذه الدول و26 % من إجمالي الصادرات، وبلغت قيمتها 9.3 مليون دولار، بينما استحوذت كينيا على 20 % من الصادرات بقيمة 7.1 مليون دولار، بينما جاءت السودان في المرتبة الثالثة وبلغت نسبتها 19.7 % من إجمالي الصادرات بقيمة 7.1 مليون دولار، ثم غانا بنحو 7.26 % بقيمة 2.61 مليون دولار.

المصرى اليوم

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