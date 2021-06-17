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سعر الريال السعودي اليوم 17 يونيو 2021

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سعر الريال السعودي اليوم 17 يونيو 2021 سعر الريال السعودي اليوم 17 يونيو 2021

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تنشر «المصري اليوم» اسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية طبقا لتحديثات اليوم التي تحددها البنوك يوميًا.

يتضمن التقرير التالي سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 17 يونيو 2021 في البنوك المصرية كالآتي:

1- سعر الريال السعودي في البنك الأهلي:

سعر الشراء: 4.15

سعر البيع:: 4.19

2- سعر الريال السعودي في البنك المركزي:

سعر الشراء: 4.16

سعر البيع: 4.19

3 - سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib :

سعر الشراء: 4.15

سعر البيع: 4.18

4 - سعر الريال السعودي في بنك :

سعر الشراء: 4.15

سعر البيع: 4:18

لمعرفة مزيد من أسعار العملات الأجنبية «المحدثة يوميًا» لدى البنك المركزي المصري اضغط هنا

وتشهد أسعار العملات الأجنبية استقرارًا خلال الأيام الماضية بدون تغيرات ملحوظة في معدلات الأسعار مقابل الجنيه نتيجة استقرار معدلات العرض والطلب وكان في السنوات السابقة يشهد سعر الريال السعودي قفزات في أسعاره يوميًا مع موسم عمرة رمضان و الاستعداد لموسم الحج ايضا ولكن في ظل الأوضاع الجديدة وانتشار والتي أدت إلى تراجع الطلب علي السفر و التنقلات واصبحت تتم طبقا لشروط و قواعد ربما يجد البعض فيها صعوبة فاصبح هناك استقرار في سعر الريال السعودي .

علي الجانب الاخر أعلنت هيئة الصحة العامة بالمملكة العربية عن بدء السماح للقادمين من 11 دولة بدخول أراضي المملكة باجراءات محددة ،قالت الهيئة في بيان لها : بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، الذي أظهر استقراره، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول، فقد تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من: (دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري .

المصرى اليوم

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